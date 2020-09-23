【螞蟻IPO】內地5隻新基金參與螞蟻集團戰略配售 入場門檻僅1元

▲ 5家內地基金公司與螞蟻集團簽訂戰略投資者認股協議，周五推出以發行價認購螞蟻股票的新基金。

焦點新股螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港招股在即，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5家中國基金公司將於本周五（25日）推出5隻參與螞蟻戰略配售的基金，每個基金賬戶單筆最低認購額僅1元人民幣，意味螞蟻上市前，投資者已可通過認購基金投資螞蟻集團股票。

5家基金公司同時宣布，與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻股票的新基金，封閉期18個月，累計募資規模600億人民幣。5隻基金均計劃投資10%資金予螞蟻新股，為允許的最高配比，餘下90%將投資其他標的。

5隻基金統一命名為「創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金」，值得注意是，除了基金直銷外，5隻基金的唯一代銷機構均為螞蟻（杭州）基金銷售有限公司，而該公司為螞蟻集團子公司。

外電早前報道，螞蟻集團尋求本周通過港交所 （00388） 上市聆訊，國慶假期（內地為10月1日至8日）招股，10月底掛牌。香港投資者則預計需待螞蟻香港招股時，才能認購螞蟻新股。

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編輯：陳健婷