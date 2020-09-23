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【美股戰報】著名風投創始人：FAANG走勢將分裂　當中只有3股會再上升

股樓投資 16:39 2020/09/23

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專門研究科技行業的風投公司Loup Ventures，創始人及管理合夥人Gene Munster認為，大型科技公司正處於一場重大轉變的風口上。

Munster預計，Facebook(美：FB)、蘋果(美：AAPL)、亞馬遜(美：AMZN)、Netflix(美：NFLX)和谷歌(美：GOOGL)等科技龍頭公司的股票不會再像以往一樣，股價集體上漲。

Munster表示：「FAANG的表現將會出現分裂。蘋果、亞馬遜和谷歌將獲得資本重視，而Netflix和Facebook則相反。」

【摩笛唱淡】大摩料納指調整僅完成一半　仲要跌多幾多%？    [下一頁]

Munster表示3隻當中，他最看好蘋果的前景，並強調蘋果在健康領域的創新。 他指蘋果仍手持大量現金，而新推出的可穿戴設備將進一步推高其現金水平。他推測，新款蘋果iWatch及AirPods的設計將吸引更多注重健康的消費者，5G升級周期亦將提高其利潤。他預料在未來幾年內，蘋果將會重返200美元，現在是趁低吸納時機。

在FAANG中，他特別睇淡Facebook及Netflix，因為他認為這兩家公司幾乎沒有創新。Munster說:「輸家將在一到兩年時間內做和過去一樣的事情。這不會滿足投資者對更大、更新的潛在市場的需求，我們認為，未來幾個月和幾個季度，兩間公司的市盈率將開始下降。」

 

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