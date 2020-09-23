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航空公司為旅客做快速新冠肺炎檢測 15分鐘有結果

環球社會熱點 16:02 2020/09/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施出入境管制措施重創航空業。不少航空公司積極尋找生存空間，有航空公司推出全體乘客檢測的航班，於登機前安排乘客進行新冠肺炎病毒檢測，約15分鐘内就可得知結果，希望加強旅客搭飛機的信心。

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新冠疫情改變飛行模式，即使航空公司要求乘客及機組人員佩戴口罩，更暫停出售機上的中間座位，希望於機艙内維持社交安全距離。但歐洲多國爆發第二波疫情，乘客仍未放心搭飛機。

意大利航空（Alitalia）宣布由周三（23日）起，安排部分往返羅馬及米蘭航班為「新冠檢測航班」（Covid-tested flights），全體乘客登機前會經過抗原測試（antigen test）證實無確診。

航空公司指出，檢測程序由機場衛生部門管理，機票價格已包含檢測費用。抗原檢測無需透過實驗室分析結果，也無需使用機器處理樣本，可於15分鐘内快速取得結果。

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但抗原測試要使用鼻咽拭子，準確度也不及分子診斷測試（moleculer test）或核酸測試，產生假陰性結果的機會也較高，即使感染者接受測試仍可能成功上機。

但航空公司寄望檢測能挽回客流量，積極推出檢測計劃。德國漢莎航空行政總裁斯波爾（Carsten Spohr）也透露，該公司計劃與瑞士製藥公司羅氏（ Roche）合作，由羅氏提供快速檢測工具，料每月可提供約4,000萬套工具。漢莎航空指，公司計劃一開始安排機組人員檢測，其後向頭等艙及商務艙乘客提供檢測。

責任編輯：鄭錦玲

有航空公司推出全體乘客檢測的航班，只需15分鐘就可知乘客是否確診新冠肺炎。

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