【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象

兩大超市百佳及惠康申領保就業計劃後，因應政府規定，先後推出回饋方案，包括向弱勢社群派發現金券、餐券、承諾不加價；百佳甚至舉行3,200萬港元「誠心賞你」大抽獎等。雖然優惠方案規模甚大，惟實際的作用有多大？最後得益的又會否只是兩大超市？

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助超市建立企業形象

疫情期間，超市生意疫市上升，惟繼續領取第一輪保就業資助；被批評未有與社會共渡時艱。今次再次申領保就業計劃，按政府規定推出消費券等優惠方案，浸會大學市場學系副教授曾仕龍博士認為，對於兩大超市建立企業形象有幫助，惟太被動。

他解釋，市民對於超市推出優惠，必然樂意接受；但市民若細心思考超市回饋是源於政府規定，以及背後的來龍去脈，便會對於此措施及帶來的正面效應「有保留」。

履行社會責任 過於被動

整體而言，曾認為現時的回饋方案屬利大於弊，超市可增加曝光率，而弱勢社群亦有得益。不過，他引用「doing well by doing good」，強調超市不應以利益作為實踐社會責任的要素。他續指，就履行社會責任而言，兩大超市則是過於被動。雖然百佳稱在疫情期間亦有大量回饋社會的計劃，但曾仕龍認為在政府提出相關規定前，超市的減價優惠散亂，難定義為「共度時艱」，或是市場促銷策略。

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記者：葉泳珊