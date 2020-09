【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象

兩大超市百佳及惠康申領保就業計劃後,因應政府規定,先後推出回饋方案,包括向弱勢社群派發現金券、餐券、承諾不加價;百佳甚至舉行3,200萬港元「誠心賞你」大抽獎等。雖然優惠方案規模甚大,惟實際的作用有多大?最後得益的又會否只是兩大超市?

助超市建立企業形象

疫情期間,超市生意疫市上升,惟繼續領取第一輪保就業資助;被批評未有與社會共渡時艱。今次再次申領保就業計劃,按政府規定推出消費券等優惠方案,浸會大學市場學系副教授曾仕龍博士認為,對於兩大超市建立企業形象有幫助,惟太被動。

他解釋,市民對於超市推出優惠,必然樂意接受;但市民若細心思考超市回饋是源於政府規定,以及背後的來龍去脈,便會對於此措施及帶來的正面效應「有保留」。

履行社會責任 過於被動

整體而言,曾認為現時的回饋方案屬利大於弊,超市可增加曝光率,而弱勢社群亦有得益。不過,他引用「doing well by doing good」,強調超市不應以利益作為實踐社會責任的要素。他續指,就履行社會責任而言,兩大超市則是過於被動。雖然百佳稱在疫情期間亦有大量回饋社會的計劃,但曾仕龍認為在政府提出相關規定前,超市的減價優惠散亂,難定義為「共度時艱」,或是市場促銷策略。

記者:葉泳珊