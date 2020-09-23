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【英鎊走勢】脫歐疫情雙重打擊　專家：英鎊最差或見「疫情底」

股樓投資 16:48 2020/09/23

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港人熱衷投資英國物業，加上近日本港政治環境複雜，不少人都萌生移民念頭。隨著美元走弱，英鎊匯價在過去三個月走強，兌港元更升至10.36的高位，但鎊匯自月初起卻輾轉回落，周三（23日）報9.83元，跌0.34%，至於英鎊兌美元則回落至1.26。

大摩睇英鎊有幾淡? 【下一頁

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接股本刊訪問時指，鎊匯近日下跌主要受脫歐消息影響，他認為如果英國首相約翰遜（Borris Johnson）在年底前延長脫歐時間表，不排除可受惠美元弱勢至升至1.3或1.4美元。

他指，英國早前已承認經濟是第二次世界大戰以來最差，而且疫情至今未有好轉，近日甚至推出新一輪社區隔離措施，周二便在電視講話中呼籲群眾遵守政府宣布的新防疫措施。

同時，英國至今只與20多個國家簽訂貿易協議，但較大的國家只有日本、挪威及瑞士，至於佔其出口高達五成的兩大貿易夥伴：歐盟及美國，則並未達成貿易協議，因此如果英揆一意孤行，在未有共識下脫離歐元單一經濟體，對英國經濟打擊將比以往更大。他坦言事情倘真發展至此，鎊匯或有機會再見「疫情底」。英鎊在疫情低位時曾跌至1.1487美元，而兌港元則曾跌至8.9。

撰文 : 林展鋒

約翰遜 移民 政治 疫情 經濟 貿易 溫灼培 銀行 英鎊 港元

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