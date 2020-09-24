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【日本防疫】日本擬最早下月起進一步放寬外國人入境限制

環球政經 07:48 2020/09/24

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日本早前因應新冠疫情，對159個國家和地區實行入境限制，近期疫情趨緩，日本政府擬最快於下月初放寬入境限制，重新開始派發外國人入境前者，並允許居住3個月以上的中長期居留人士入境，但不包括遊客在內。

日本民眾瘋搶透明書 究竟有什麼用途？【下一頁 】

據日本共同社周三（23日）報導，日本政府相關人士透露，當地政府有意進一步放寬外國人入境的規定，最快10月就會開放，預計限定為每日1000人左右入境，入境者還必須接受為期2周的隔離。此次放寬對象將包括所有自費外國留學生，以及希望在日本長期居留的外籍人士，不過此次仍不開放一般旅客入境。

根據日媒報導，日本政府還須觀察今後疫情狀況，做出最終判斷。周三日本再增330宗新冠病毒確診病例，累計確診數近8萬宗。

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編輯：李勝男

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