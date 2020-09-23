【騰訊股價】美能源公司雪佛龍要求全球僱員在工作手機中刪除WeChat

▲ 美國能源公司雪佛龍（Chevron）要求全球僱員，將工作手機上的通訊應用程式WeChat刪除。

騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）海外版禁令發酵，據彭博報道，美國能源公司雪佛龍（Chevron）要求全球僱員，將工作手機上的通訊應用程式WeChat刪除，為美國總統特朗普發出禁止下載WeChat的行政命令之後， 首家要求員工刪除WeChat的美國企業。

騰訊早前稱，一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決 方案。 據雪佛龍向員工發出電郵指，WeChat是一個「不相符的應用程式」（non-compliant application），假如員工的工作手機中已下載WeChat，需要在27日前刪除，否則不能連接公司的網絡系統。

雪佛龍及騰訊均未有回應查詢。美國加州地方法官日前頒布臨時禁制令，阻止WeChat禁制令生效。

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編輯：陳韻妍