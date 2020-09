【亞馬遜大火】巴西總統惹火言論「錯在原住民」

有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林經歷10年來最嚴重的大火,引起全球關注。巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)在聯合國大會上發言,將大火歸咎於亞馬遜原住民,又將國內新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情歸咎於媒體報道,令疫情政治化。

博索納羅在演講中將矛頭指向原住民:

「實際上,大火發生在森林東側,跟農民和印第安人用火燃燒田地是同一個地方。」(The fires practically occur in the same places, on the east side of the forest, where peasants and Indians burn their fields in already deforested areas.)