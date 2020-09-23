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【亞馬遜大火】巴西總統惹火言論「錯在原住民」

環球社會熱點 15:49 2020/09/23

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巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在聯合國大會上發言，將亞馬遜大火歸咎於當地原住民。

有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林經歷10年來最嚴重的大火，引起全球關注。巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在聯合國大會上發言，將大火歸咎於亞馬遜原住民，又將國內新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情歸咎於媒體報道，令疫情政治化。

博索納羅在演講中將矛頭指向原住民：

「實際上，大火發生在森林東側，跟農民和印第安人用火燃燒田地是同一個地方。」（The fires practically occur in the same places, on the east side of the forest, where peasants and Indians burn their fields in already deforested areas.）

他提到，雨林的濕氣阻止火勢蔓延，有專家亦指，牧場主會用火清理新砍伐的土地用作牧場，在乾旱的年份，會燒著附近林地。

【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客【下一頁】

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巴西主要原住民保護組織的負責人瓜亞哈拉（Sonia Guajajara）反駁，博索納羅對世界撒謊。環保主義者指責博索納羅鼓勵非法牧場主和土地投機者砍伐森林。巴西世界自然基金會巴西社會參與協會主任加布里埃拉（Gabriela Yamaguchi）認為，博索納羅發表的講話毫無根據，她形容博爾索納羅的言論荒誕如虛構劇本，無視現實。

演講中，博索納羅亦提到國內新冠肺炎疫情。巴西是目前世界上疫情第三嚴重的國家，僅次美國和印度，累計確診4,591,364 宗，138,105人死亡

博索納羅被多次批評低估疫情的嚴重性，自己亦一度確診。他在演講中，卻將疫情責任指向媒體報道。他指控，因媒體呼籲民眾留在家中，引發群眾恐慌，亦令疫情政治化；並強調他的政府採取緊急經濟措施來保障工作和收入。

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責任編輯：葉芷樺

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