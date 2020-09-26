【酒遍世界@iM網欄】酒瓶上的標籤 認證與品質的關係

今時今日，在食物上能找到的標籤眾多：有機標籤，無激素標籤等等，都是希望讓顧客有更多選擇，能購買不同類型的貨品。葡萄酒也不例外，酒瓶上的標籤和認證在不同時代不斷進化，從1928年開始誕生的DEMETER，接著有1963年的有機酒，到1998年的生物動力酒及 Terra Vitis，直至較近期2010年出現的 HVE，如此之多。眾多的標籤及證書表現了葡萄種植業對生態環境的重視及帶來有品質的葡萄酒銷售。但對於消費者而言，卻帶來了更複雜的元素，令選擇葡萄酒時變得更傷腦筋。

這些標籤背後，都代表著不同規範，背後規則各有不同。

首先，我們最常見到的必定是有機葡萄酒的標籤-Organic wine。有機酒是根據有機耕作原理生產的葡萄酒。葡萄種植時，不能使用外來物料，讓土壤自然產生活動，生物自然地循環，讓各地區的土壤適當地種出最優越的葡萄品種。自2012年起，有機酒的名稱已成為歐盟管轄範圍之內，有機耕作範圍需包括葡萄園及地窖中遵守有機農業的規則才能得到認證。

另一款較相似的是生物動力酒——Biodynamic wine。 根據生物動力自然法耕作的葡萄酒是比起有機酒更天然。按照Rudolf Steiner研發的生物動力農業的概念，生物動力自然法耕作是回歸到大自然耕作方式。除了不添加物料，種植的週期跟隨自然耕作月曆而栽種。這種方式具有某程度的難度，因此跟隨生物動力法的酒莊不多。

Terra Vitis是所有法國葡萄酒產區通過的環境認證，屬農業部認可的認證。目的是能夠讓一眾莊主能夠養殖葡萄，同時達到一個能維護著生態環境的平衡。

各種認證都代表著生產過程的不一，但並不一定代表葡萄酒本身的品質高低。

作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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