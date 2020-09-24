【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」： 凡仙傳奇 -- 忘川水

我們叫他「凡仙」，他有特殊能力，是一個凡間屬靈，是幫忙過人，或靈後從不收費的「義靈」。

凡仙的朋友，年前養了一隻貓。

她很喜歡這貓貓，除了牠金色的毛色很耀眼，像「金毛鬼佬」之外，牠的樣子也很特別。都是貓的眼、耳、口、鼻，但合起來，拼上牠獨特的氣質，兩眉一皺，根本就像 —— 一個人。

而且牠特別的 cool！

牠不像一般的貓貓，日常大小二事不會往貓砂盆解決。牠會跳進浴缸，把四腿站得穩穩後才「辦事」。

不論朋友怎樣訓練、逼迫、利誘，牠就是不從。還有，基本上所有貓貓看到鮮、魚乾，必兩眼發光。

這貓貓卻奇奇怪怪的，不論怎樣訓練、逼迫、利誘，牠就是不吃。

牠只吃雞肉，新鮮的雞胸肉更是牠的最愛。

凡仙也很喜歡這貓貓，忍不住與貓貓「對談」了一次，著實令他眼前一亮。

貓貓牠沒有馬上回應凡仙的「呼喚」，只對著家裡的幾面全身鏡子不停地自我對話，重複說著：「我怎麼變了貓？我怎麼會有四隻腿？」

凡仙等著等著，怎麼也等不到牠從自我對話中安靜下來，也等不到牠的回應，只好在現實世界再觀察。

後來，貓貓「毛球症」太厲害，吞下去的毛髮滯留在消化道內無法排出，經過兩次手術，回天乏術。

重病期間，凡仙曾兩次問牠，要不要振作一點，努力活下去，但感到貓貓去意已決，不願留下。

貓貓不到幾個月，就離去了。

凡仙解析，萬物皆有其選擇權。

當一個生命體離開其軀體，牠有很短暫的時間離開這一世，當然也有靈體因為某些原因留了下來。

但離開了的，卻非一般大家所聽說的，喝過忘川水，放下今一生，走進下一世。

靈體在開展新的一生前，凡仙說它們是可以選擇的。

選擇，並非「我一定要做個好有錢人！」那類。 而是選擇來世過一個怎樣的人生，是無風無浪安逸式，還是荊棘滿途挑戰型？

不過，重點不在於挑了個怎樣的人生風格，而是必須完成這一生裡的一切一切，它的甜，它的苦，它帶來的笑，它帶來的淚。

只有完整的走過這一生，經歷過生老病死，才算是完了這一世，才能繼續走進下一世，再挑另一種人生。

中途因各樣原因放棄走不完的，就會重頭再來，重複再走一次，直至完整的走畢為止。

回過頭說那貓貓，據凡仙的理解，是牠「上錯盤」，滿心以為會過一個不一樣的人生，殊不知卻是過一個這樣的「貓生」。

作者_寡言簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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