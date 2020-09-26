【Mosaic慢慢砌@iM網欄】拉文納的九月 但丁的故事   

小時候讀過詩人但丁的《神曲》（Divina Commedia），對他上天堂，落地獄的內容記憶已經模糊，印象深刻的反而是他描寫自己對心目中女神碧翠詩（Beatrice ）的痴情傾慕、魂牽夢縈。後來到意大利旅遊學藝，才發覺到處都有但丁的紀念印迹，在意大利人心目中，真是大文豪。



在佛羅倫斯造訪過但丁之家、他和碧翠詩邂逅的老橋，在維羅納見到但丁廣場，來到拉文納，除了學習，觀賞馬賽克，也去但丁墓憑弔。拉文納是但丁被出生地佛羅倫斯因政治原因軀趕出境之後，人生最後五年的長居之地，一三二一年於當地去世。



大部份遊客像我最初那樣，以為拉文納只有一個鋪滿長春籐的但丁墓。每天馬賽克下課，都會到但丁墓轉两圈。發現旁邊有個小鐘樓，每天都會有專人敲鐘。終於有一天忍不住去問問敲鐘人，原來敲鐘是紀念但丁黃昏五時許去世， 而那座小鐘樓是發現但丁遺體的地方，又屬於但丁博物館的一部分。



於是我去参觀了這間建於1921年，鮮為人知的但丁博物館，裏面介紹了但丁的一生及有關藝術品，部分精美的古書非常漂亮。當然有但丁和碧詩的虛無愛情。但丁於少年時在佛羅倫斯的老橋邂逅，一見鍾情，後來碧翠詩另嫁他人，但丁念念不忘，將她寫進《神曲》，還有，但丁的女兒也叫碧翠詩。這種浪漫的故事永遠都能迷倒我這樣的心靈少女！



博物館最具歷史價值的展品，就是放在小小木棺中的但丁遺骸。雖然佛羅倫斯趕走了但丁，當他去世後，因為名氣大，價值高，1519年，文藝復興大師米高安哲羅支持來自美第其家族的教皇 Pope Leo X 指令將但丁遺骨運回佛羅倫斯。



事隔三百多年後的1865年，拉文納聖方濟各教堂在裝修時，工人在牆壁中發現了一個小盒子，上面寫着但丁遺物（Dantis Ossa）。原來當年拉文納的教士鑿穿了大理石棺將但丁的遺骨和遺物偷天換日，運往佛羅倫斯的，看來是贗品了。



博物館內還有間但丁圖書館，要在工作人員推開一道隱秘的門，經過一個辦公室，才豁然開朗到達圖書館。這兒收藏了古往今來各個版本語言的但丁的書，多達一萬種。當中有一本令我眼前一亮，是王文捷翻譯的中文版《神曲》。



拉文納每年九月是但丁月，舉行研討會，朗誦詩會，雲集了來自世界各地研究但丁的學者。



了解但丁博物館的故事，我更欣賞拉文納，這個不張揚，又默默去做應做的事的城市。

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攝影：洪捷



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