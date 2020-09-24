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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】公關達人張樹槐明年挑戰百馬 40多歲始跑步改變一生

名人薈萃 08:31 2020/09/24

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小弟做了公關十多年，說長不長，講到功力深厚而又跑開馬拉松的大公關，就不得不提到張樹槐（Walter，又稱水哥）。水哥貴為前恒生銀行總裁高級顧問，曾出任該行傳訊及可持續發展總監，先後共效力六位恒生行政總裁，直接向CEO匯報，工作繁忙的水哥40多歲才開始跑第一馬，短短十多年，至今已參加超過90個馬拉松，十分厲害。

在訪問水哥前，特別拜讀他早三年所寫的大作《跑出一片天》，單是序這一節已令我看到目瞪口呆，既有國學大師饒宗頤教授贈予水哥的墨寶，又有多位財經界猛人包括時任恒生行政總裁及利豐集團主席的推薦。內容更加是充實豐富，看到他記述珠穆朗瑪峰馬拉松的經歷和感受，成為首位跑畢這個馬拉松的香港人，已值回票價。

水哥大作《跑出一片天》。

以前小弟亦曾有登珠峰的想法，但多年來不少人在登頂途中發生意外，很早已打消這個念頭，而珠峰馬拉松不用登上峰頂，有機會亦想一試。問到水哥為何報名參加這個高難度比賽，他指只是在網站看到，覺得有趣及想挑戰自己，所以報名參加，而這次亦成為水哥多年來跑馬拉松最難忘的經歷。

他憶述當年跑這個馬拉松前，大會為了讓參賽者適應高原環境，需要由尼泊爾盧克拉 (Lukla) 徒步14天，步行80公里路程至海拔5,644米高的珠峰基地營，住兩晚才正式投入賽事，部分參賽者因高山反應需要退賽，水哥當年亦有少量高山反應而感到頭痛不適，但最終亦能參與及順利完成賽事。他指當年沒有帶手提電話，比賽中途更曾迷路，要靠山上村民指點迷津才能跑到終點，笑言不鼓勵大家參與，因過程十分艱辛，而且需要兩星期以上時間準備，十分費時。

2012年，水哥成為跑畢珠穆朗瑪峰馬拉松的香港第一人。

水哥多年來完成近100個馬拉松，他表示一直在不同階段，為自己定立不同的跑步目標，例如要完成兩岸四地、歐洲、五大洲及六大馬拉松等，在每個地方留下足跡，憑著這些可見得到的目標，遂能夠一個一個完成及克服。每次水哥完成馬拉松，定必在Facebook或向傳媒朋友開心share，他指主要是跑步令到他改變人生，認識到很多朋友，因此樂於積極分享自身跑步的經驗，推廣馬拉松精神，因為跑馬拉松對身心都有莫大的幫助，無論在跑步或工作亦充滿能量，提升工作效率，而在海外跑不同大型的馬拉松，亦令自己眼界大開。

水哥在2015年完成六大馬拉松賽事，成功得到世界馬拉松大滿貫獎牌。

水哥希望可以在2021年達成跑畢100個全馬的目標，但相信不會挑戰200馬了，未來會集中跑些有趣、未曾到訪過的國家或地區馬拉松，例如挪威午夜太陽馬拉松 (Midnight Sun Marathon) 或莫斯科馬拉松等，亦希望在推廣運動及馬拉松精神方面做多一點功夫，例如舉辦講座，甚至為體育或慈善團體出一分力，為跑界作出貢獻。事實上，水哥現時是香港奧委會旗下體育節籌備委員會委員，協助舉辦聯合國兒童基金會慈善跑及樂施毅行者活動，亦是著名跑步品牌ASICS的贊助跑手，最近更獲李嘉誠所創辦的長江生命科技旗下健康產品贊助，支持他繼續推廣馬拉松精神和健體活動。

多年來的馬拉松經歷，帶挈水哥成為知名運動品牌贊助跑手，為他帶來很大鼓舞。

公關工作繁重，特別在籌備活動前後日子，有時遇上危機處理，更需要放下手頭上的一切，全情投入「拆彈」，水哥貴為前銀行公關頭目，如何分身練跑及挑戰多個海外馬拉松？水哥指與不少公關一樣，他出外工幹會同時帶備智能手機及黑莓手機在身，所以無論在世界各地亦可以隨時工作，而這亦是訓練時間管理的好機會，當然面對重要工作，有時亦要犧牲部分已報名的賽事。

水哥又特別講到之前在恒生工作多年，在任的六屆行政總裁亦十分支持他跑馬拉松，甚至出錢贊助他參與慈善賽事籌款。他亦曾為恒生同事舉辦跑步講座，邀請金牌教練馮華添為數百名同事分享。近年水哥自己搞公關公司，他表示加上慈善工作、教會及家庭，現時實在十分繁忙，若沒有馬拉松比賽要備戰，每星期通常會在星期六、日才跑，一節10公里及一節20公里長課。

最後，身經近百戰的水哥與各位跑友分享他經常鼓勵自己的金句：「Don’t underestimate yourself; set challenging goals. It’s ok not to be ok! I am a slow runner. It’s ok to be slow!」各位跑友，共勉之！

很記得與水哥一起跑過兩屆50公里扶輪超級馬拉松，其中一次我們兩個更因為疲勞過度或抽筋等原因，在互相鼓勵下，結伴在死線6小時30分之前一起衝線，至今仍然非常深刻。

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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