【英倫的天空@iM網欄】英國必食創業之選——炸魚薯條店

「大衛叔叔，我手頭上有200萬現金，可以去英國打份工做番老本行，但有冇一些本小利大的行業，我都想試下自己創業。」

陳生在香港多年做廚師工作，現在BNO平權，大大減低移英門檻，陳太為想兩位孩子入英國政府學校，日日叫老公考慮移民，開展新生活。

香港人飄洋過海工作由來已久，澳洲，歐洲乃至英美各國，開舖創業、勤奮工作，愛拼才會贏。香港人鍾意食，今天我要推介的是炸魚薯條店。

炸魚薯條能夠在歡迎外國元首時大派用場，可算是英國國粹。營運炸魚薯條店需要三樣儀器，打薯仔機，切薯條機和炸魚用的爐。

打薯仔機是一部形似混凝土機的圓鼓型器材，將連皮的薯仔倒進去，翻翻滾滾後就會變成一個個去了皮的薯仔。跟着經過切薯仔機，一條條白中透黃的薯條就會產生了，切成的薯條需要泡在清水，一來是去掉表面的澱粉質，二來是避免氧化以致發黑。

炸魚的爐通常是一物三用，上層既是招呼客人包裹炸好的薯條魚塊的櫃枱，也是陳列貨品的保溫櫃，下層則是兩個炸爐，左邊是較新鮮的油用來炸薯條，右邊是舊一些的油專為炸魚或其他而用。

鱈魚(Cod)是炸魚的專用魚，因為肉質厚，炸起來外脆內嫩，口感極佳。有時有些魚店也提供魟魚(Skates) ，鰈魚(Plaices)或黑線鱈魚(Haddock)。一般魚的份量是7至8安士，大份的魚是11至12安士重，師傅一刀切，不能翻刀，所以經驗和準確程度十分重要，否則大小不均，一來影響聲譽，二來影響利潤，至為重要。

另一重要環節是炸漿，和傳統中國的酥炸生蠔或排骨的漿液沒大分別，只是濃稠度要掌握得好才有那麼香脆可口的感覺。通常炸一塊魚由生至熟要差不多20分鐘，一爐一次可放5-6塊，多了需要的時間會長些，也怕它們會左痴右痴，痴著了分開時會令㚈層的炸皮破損，會前功盡廢。

炸魚店最繁忙的時候是晚飯時間6點至8點，客人會突然間蜂擁而至，當幾個客人同時出現，每位order兩三塊炸魚的時候，炸爐是沒法子應付得來的。所以有聰明的老闆會在還未開始忙碌的時候已開始炸魚去應付將要來到的客人。

通常魚炸好後可放進上層的保溫爐，十來分鐘內魚的炸皮可以保存得很好，時間長了就開始軟化，沒了脆皮，便再不能銷售。

所以有時候炸漿就要調教得厚些，好讓炸皮在保温爐內保存得久一些。可惜世事沒兩存其美的，炸皮厚了就會影響口感，真是左右做人難。

通常一份魚連薯條的售價大約8至9鎊，毛利六成半至七成。若一間每周週意額2500鎊的炸魚薯條店，扣除成本，租，地稅，水電等，應有1000鎊多的利潤，是足夠一家四口生活的。而且這個生意額的工作量可以由兩人分擔，夫妻檔一齊上而不需要另外請人。

炸魚薯條的運作簡單，容易上手，轉手費不貴，可以找些下舖上居的，只需要幾十萬港幣就可成事，有意來英自力更生，做小老闆的不妨考慮，先好好練習，工多藝熟，在英謀生，有一技之長可就是最大的生活保障。









作者_大衞叔叔簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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