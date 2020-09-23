【小米1810】跳槽小米涉違競業協議 前聯想副總或要賠償

前聯想集團（00992）副總裁常程跳槽小米（01810），引起有關違反競業協議案。早前常程聲稱有關競業協議並非其本人簽署，但仲裁庭證明該協議是由常程於2017年7月24日親筆簽署。小米未受消息影響，今日收報20.85元升2%。聯想集團亦上升3%報5.29元。

前聯想集團副總裁常程因家庭原因離職數日後，隨即加入小米，擔任副總裁並負責手機產品規劃。因此被控涉嫌違反競業限制義務，聯想集團方入稟要求常程交還股權激勵金額、支付違反競業限制義務違約金、並繼續履行競業限制義務。

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該案已在北京市海淀區勞動人事爭議仲裁委員會進行審訊，因常程否定協議上簽字的真實性，仲裁庭委任了法大法庭科學技術鑑定研究所對協議上的簽字進行鑑定。鑑定結果顯示的確是常程本人簽署。聯想集團要求常程繼續履行競業條款，即常程或需離開小米，而且聯想對最後判決結果充滿樂觀。

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