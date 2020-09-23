【中秋節】小店首推月餅製作班　惟疫情下每班人數不及預期

▲ 過往主打芋頭酥的小店「大頭芋」，今年也首度推出月餅及月餅製作班，惟製作班反應不及預期。

中秋節將至，除了月餅有市場，月餅烘焙班亦大受歡迎。不過，今年受疫情及限聚令影響，烘焙店均透露，每班人數受限制，影響生意。

【中秋節】月餅製作班受人數限制生意跌 烘焙店推線上課程成功挽生意

【中秋節】疫情無礙過節消費 月餅銷量疫市升2成

過往主打芋頭酥的小店「大頭芋」，今年也首度推出月餅及月餅製作班，惟製作班反應不及預期。品牌創辦人譚綺敏表示，原本計劃每班人數可達10至12人，但疫情關係，大部份客人均要求小班教學，故最終每班人數減少一半，只有4至6人。不過，由於今年有與網購平台合作，提供月餅製作班優惠，故有助略為帶動教班銷情。

銷情方面，她指7成為回頭客。「不少客人會在9月初先買一盒月餅嘗試，月尾再增購多盒作送禮用途」，但整體而言，銷情仍受疫情影響。中秋節檔期間，該店的芋頭酥及月餅總銷量，比去年同期減少約100盒。

焙之味負責人李小姐坦言，4人限聚限制了每班人數，即使爆滿生意亦跌5成。她又指，疫情縮短了教班檔期，以往月餅班開設1個半月，但今年8月疫情仍嚴重，縮短至不足1個月，起初月餅班仍較冷清，及至最近才多人報名。

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記者：蘇穎琪、朱悅瀅