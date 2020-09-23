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【香港迪士尼】樂園二期用地認購權不獲政府續期 迪士尼：極度失望

即市財經 15:32 2020/09/23

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華特迪士尼發言人指，對香港迪士尼樂園預留發展土地不獲續期表示極度失望。

香港迪士尼樂園二期60公頃用地認購權不獲政府續期，這意味迪士尼樂園不會有原先規劃的第二期發展。華特迪士尼（美：DIS）發言人指，對樂園預留發展土地不獲續期表示極度失望。

政府宣布，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園度假區土地認購權有效期將於明日（24日）屆滿，政府考慮到現時的經濟狀況，不會延長該認購權的有效期。政府表示，主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法。

政府與華特迪士尼1999年簽約興建香港迪士尼樂園時，在大嶼山竹篙灣展開大型填海280公頃，除了現時樂園及相關配套設施佔地外，還預留了樂園東面60公頃填海土地，供迪士尼興建另一主題樂園，即第二期土地。

根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司獲批認購權以購買有關用地，作樂園可能擴建之用。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，有效期於明日（24日）屆滿。

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編輯：袁諾曦

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 經濟 迪士尼樂園 主題樂園 Disney

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