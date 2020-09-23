【香港迪士尼】樂園二期用地認購權不獲政府續期 迪士尼：極度失望

▲ 華特迪士尼發言人指，對香港迪士尼樂園預留發展土地不獲續期表示極度失望。

香港迪士尼樂園二期60公頃用地認購權不獲政府續期，這意味迪士尼樂園不會有原先規劃的第二期發展。華特迪士尼（美：DIS）發言人指，對樂園預留發展土地不獲續期表示極度失望。

政府宣布，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園度假區土地認購權有效期將於明日（24日）屆滿，政府考慮到現時的經濟狀況，不會延長該認購權的有效期。政府表示，主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法。

政府與華特迪士尼1999年簽約興建香港迪士尼樂園時，在大嶼山竹篙灣展開大型填海280公頃，除了現時樂園及相關配套設施佔地外，還預留了樂園東面60公頃填海土地，供迪士尼興建另一主題樂園，即第二期土地。

根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司獲批認購權以購買有關用地，作樂園可能擴建之用。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，有效期於明日（24日）屆滿。

相關文章：香港迪士尼樂園本周五重開

【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

【限聚令放寬】迪士尼樂園9月25日重開 海洋公園未來兩周僅餘2日名額（第八版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦