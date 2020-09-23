【花旗調查】香港千萬富翁達50.4萬人 78%屬物業資產 

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查2019/2020」,電話訪問了3500人，年齡由21至79歲，數據至今年5月，推算香港共有50.4萬人身家擁有淨資產1000萬(港元、下同)，佔整體相關年齡人口8.4%。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指多年來千萬富翁人數一直都有上升，但2019年則減少至41萬人，到2020年人數則稍上升至50.4萬人，短期人數稍跌可能跟巿況及疫情有關，影響到被訪者估算資產。估算淨資產的中位數1700萬元，相對2018年中位數1630萬稍稍上升。

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千萬富翁的資產分佈佔比最高是物業，佔78%，其次為現金及存款共10%、再其次為股票佔6%，4%為基金及債券，最後2%為其他投資產品。物業成為佔比最大的資產，但79%被訪者對未來1年樓巿看淡。

花旗對樓巿看法，李貴莊表示第三波疫情漸受控，有機會釋放樓巿需求，過去連續兩周成交超過100宗，估計至年底住宅有5%的潛在升幅，但要視乎疫情發展。

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