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【職場孖媽@iM網欄】親子時間建立互信 在日落前親子的半條人命

名人薈萃 15:48 2020/09/23

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某天跟朋友聊天，說我兩年來好像也沒有好好睡覺，因為兩小兒半夜還是會醒來扭計哭鬧，於是一個嘈丶另一個又醒，差不多天天如是。這位朋友說，她兒子小時候也是這樣，估計可能是幼兒容易腸胃不適，影響睡眠所致，還安慰說大概四丶五歲後，情況自然有所改善。

聽到要四丶五歲後才能改善，真是令人崩潰。

上網找找資料，原來幼兒半夜醒來哭鬧，算是相當普遍現象，有些稱之爲「夜驚」，有些則解說是幼兒腦內的海馬體過渡活躍，才令入睡後仍重溫着白天所發生的事情以致驚醒，另有一些說法則是身體不適影響睡眠所致。綜合不同說法，解決方法也離不開要有固定作息時間丶睡覺前不要接觸智能產品，以及避免玩得過份激烈等。

要幼兒能安心入睡，並一覺睡到天光，的確談何容易？ 於是，我們也只能作多方面嘗試，除了固定作息、午睡不要過久之外，還讓他們白天有足夠運動「放電」、睡覺不要蓋太多被等。畢竟，每個小孩的情況各有不同，就算是孖生兄弟，發展速度、情況亦各異，所以唯有密切留意，再調節箇中的方法。

我又跟這位朋友說，湊小朋友的確難度高，不但要有耐性，還要花精神時間去了解、陪伴和教養。朋友說，當她的兒子還小時，她每天定必準時放工，趁還未天黑前回家，帶小朋友到樓下公園玩一會，於是，每天下班後，她的兒子都充滿期盼的等她回家，兩母子的友誼及互信，亦是由此建立出來。

我聽見後，的確有點忐忑，因為，我工作相當繁忙，平日放工回家只剩「半條人命」，如何能有這樣的親子時間？

想了又想，很多事情也是「事在人為」，於是，當我可盡量準時回家，便得準時回家，就算是帶文件回家處理，至少，小朋友能多點時間見到媽媽，也算是踏出改善的一步。即使要在家工作，也會盡量待他們入睡以後才做。

我相信，育兒方法沒有絕對的答案，正如，每個人也有屬於自已的故事，只有選擇，沒有對錯。我雖然不可能是全職媽咪，但隨著他們漸漸成長，但願他們能明白大人需要外出工作，正是因為世上沒有不勞而獲的事，家中每人也有各自的崗位，需要互相合作、配合，才能建立家庭。

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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