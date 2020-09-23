【櫻淘魔法棒@iM網欄】下雨天了怎麼辦 羽毛傘及雨傘收納包

最近好多落雨天，有日我拿著三年前淘回來的「羽毛傘」，朋友覺得好奇，這把傘出奇的輕，可以媲美日本買回來傘，質量高，而且價錢不貴。

「羽毛傘」有什麼特別? 當然是重量取勝，好似羽毛那麼輕，只有92克重，特點是小巧輕便，分為免掰和抗風兩款，顏色選擇非常多，除了經典的黑色，寶藍色，還有我正在用的紫色，近期更推出粉紅色，粉藍色等等，實物顏色一樣，無色差，而且有近10個純色選擇，還有少量圖案款。

這把三折傘是手動型，打開後呎吋由48cm中碼 至53cm 的加大碼，採用碳纖維骨架，所以可以把「羽毛傘」的重量控制在92克，用家一隻手指都能拎得起，有「無感」的驚喜。

折叠只有21cm x 3.5cm直徑左右 ，對我這些懶帶雨傘的人來說，都願意放在手袋內，幾乎無負擔，方便隨時使用。

它採用聚酯纖維面料，傘布表面包覆防曬塗層，具有UPF50+，高效防曬功能，能阻隔紫外綫中的UVA 和UVB 達99.9%，晴雨兩用兼備。傘布是高密度防潑水，可以做到一甩即乾。

相信大家都知道，由於雨傘是一個敏感字眼的產品，如果未能付款時，可以跟客服提出，他們會樂意幫你解決。

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價錢:

一把，人民幣108 (取優惠券後)

兩把，人民幣196 (取優惠券後)

運費: (派寶集運參考)

送Office 3元左右

註: 這裡指集運幾件產品後的平均運費

用家評價:

傘型美觀，很輕巧，的確如介紹所說的重量。大小合適，收傘開傘都不用掰骨架。可以放進小的包。遮陽擋雨都非常好。

翻曬效果挺好，薄薄的一層布，有黑色塗層，總體不厚重卻能高效防曬。 外觀材質：很輕，很瘦，不長，比平時一般尺寸的傘更好放進包裡。重點是很輕啊，用慣了之後用回普通傘，每天放包裡都覺得背得肩膀痛。這把是回購的了。這次升級了，沒送傘了，送了膠囊保護套，logo也換色了

真的是沒想到傘居然這麼輕。特別喜歡。買了兩把。特別方便。五星好評。

已經很久不做評價了，都是默認好評的。但這雨傘我必須評價，真的是太棒啦！買給小朋友帶在書包裡防下雨的，真的是超級輕！大概就一個布質鉛筆盒的重量，完全不會給本就沉重的書包增加負擔！品質上也很過關，完全沒有我擔心的那種不結實的問題！開關也很方便，小朋友可以輕鬆操作。堪稱完美！

朋友去日本旅行買過雨傘收納包，貪其方便，所以叫我在淘寶淘幾個。我們覺得這款比較靚及實用，而且又環保，惟只適用於短傘。去到室內或者餐廳等，有時會把雨傘遺漏，有了這個雨傘套，就可以直接放入手袋內。

雨傘收納包採用防水面料，防水，防潮，耐磨，耐髒，呎吋是31cm x 12cm，有粉紅，灰色，深藍及淺藍四種顏色。

我自己那個雨傘收納包是深藍色，用了近三年，應該可以稱得上耐用。雨傘收納包內裡是吸水布，拉鍊款有個圓環拉頭，攜帶方便，配上精美的禮盒，很適合做小禮物送比朋友。我記得當年淘這個產品時，廠家提到是出口產品，所以包裝方面也會比較講究。

價錢:

人民幣19.8

運費: (派寶集運參考)

送Office 2元左右

註: 這裡指集運幾件產品後的平均運費

用家評價:

放書包裡有點大，不過方便攜帶

做工品質：好 顏色如圖描述，無色差，傘放進去後，還有寬度，所以保證長度量好買就可以了

很好，容量很大，自動雨傘可以裝的下。

必須贊一波，有了這個東西，再也不用擔心傘放在外面弄丟了。讚！！！

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作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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