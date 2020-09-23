【櫻淘魔法棒@iM網欄】下雨天了怎麼辦 羽毛傘及雨傘收納包

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【職場孖媽@iM網欄】親子時間建立互信 在日落前親子的半條人命
最近好多落雨天，有日我拿著三年前淘回來的「羽毛傘」，朋友覺得好奇，這把傘出奇的輕，可以媲美日本買回來傘，質量高，而且價錢不貴。
「羽毛傘」有什麼特別? 當然是重量取勝，好似羽毛那麼輕，只有92克重，特點是小巧輕便，分為免掰和抗風兩款，顏色選擇非常多，除了經典的黑色，寶藍色，還有我正在用的紫色，近期更推出粉紅色，粉藍色等等，實物顏色一樣，無色差，而且有近10個純色選擇，還有少量圖案款。
這把三折傘是手動型，打開後呎吋由48cm中碼 至53cm 的加大碼，採用碳纖維骨架，所以可以把「羽毛傘」的重量控制在92克，用家一隻手指都能拎得起，有「無感」的驚喜。
折叠只有21cm x 3.5cm直徑左右 ，對我這些懶帶雨傘的人來說，都願意放在手袋內，幾乎無負擔，方便隨時使用。
它採用聚酯纖維面料，傘布表面包覆防曬塗層，具有UPF50+，高效防曬功能，能阻隔紫外綫中的UVA 和UVB 達99.9%，晴雨兩用兼備。傘布是高密度防潑水，可以做到一甩即乾。
相信大家都知道，由於雨傘是一個敏感字眼的產品，如果未能付款時，可以跟客服提出，他們會樂意幫你解決。
價錢:
一把，人民幣108 (取優惠券後)
兩把，人民幣196 (取優惠券後)
運費: (派寶集運參考)
送Office 3元左右
註: 這裡指集運幾件產品後的平均運費
用家評價:
朋友去日本旅行買過雨傘收納包，貪其方便，所以叫我在淘寶淘幾個。我們覺得這款比較靚及實用，而且又環保，惟只適用於短傘。去到室內或者餐廳等，有時會把雨傘遺漏，有了這個雨傘套，就可以直接放入手袋內。
雨傘收納包採用防水面料，防水，防潮，耐磨，耐髒，呎吋是31cm x 12cm，有粉紅，灰色，深藍及淺藍四種顏色。
我自己那個雨傘收納包是深藍色，用了近三年，應該可以稱得上耐用。雨傘收納包內裡是吸水布，拉鍊款有個圓環拉頭，攜帶方便，配上精美的禮盒，很適合做小禮物送比朋友。我記得當年淘這個產品時，廠家提到是出口產品，所以包裝方面也會比較講究。
價錢:
人民幣19.8
運費: (派寶集運參考)
送Office 2元左右
註: 這裡指集運幾件產品後的平均運費
用家評價:
作者＿淘寶小天后簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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欄名 : 櫻淘魔法棒