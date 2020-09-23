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【地產人地產事@iM網欄】戀上海之戀 長實那些年的創意樓盤廣告

名人薈萃 15:47 2020/09/23

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最近百曉生和同事們閒談，提起一個很有趣的話題，很想和大家分享一下。當然，地產仔談及的，三句不離兩句也是地產，而這話題就是：長實的創意廣告。

有一個前輩提出了一個我還沒入行時的樓盤：菠蘿包，呀，是雍雅軒。這是在葵涌半山的一個項目，當然銷售情況也十分理想。但這又有什麼有趣的地方呢？原來當年發展商用了九龍極級閃爍地標來形容此樓盤，這當然是極不負責任的説法，是香港人都應該知道葵涌怎算都不會在九龍。而最後結果是被廣播事務管理局發出勸喻並罰款，指廣告誤導及不正確。

    點擊圖片放大
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另一個是大圍名城，百曉生對這印象非常深刻。當年小弟剛入行不夠，就要打新盤。而名城正正就是我當年打的第一個新樓盤，一句一脈相連九龍塘簡直是廣告口號的巔峰之作。全句沒任何誤導地方之餘，又很清晰表達大圍和九龍塘是如此之近，創作出這經典廣告用語的大神，請受小弟一拜。

另一個令我記憶深刻的廣告是深水埗的丰匯，位處於深水埗港鐵站和南昌站中間。當年一句濶步直達港鐵站，真心令我覺得文字的美妙，更令我立誓要學好中文。

當然還有心曠神怡的日出康城，玩初戀感覺的一刻戀上海之戀，天海相連近在眼前的Sea to Sky，飛到去南非取景的名門。

其實還有很多例子未能一一盡錄，每次也是一時之選，小弟實在十分期待下一次長實再有什麼驚喜。在樓盤廣告界別中，普天之下，百曉生就只服了長實一家。

作者_百曉生簡介：

外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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欄名 : 地產人地產事

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