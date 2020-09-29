  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 09:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【善聞拾慧@iM網欄】未來出路 放眼東盟能否闖出新天？

名人薈萃 08:02 2020/09/29

分享：

 

疫情在歐美國家持續爆發，加上中美關係緊張，作為外向型的經濟，香港的企業近期承受著不少的壓力。最近就跟友人討論到關於東盟發展的前景，也在東盟是否香港未來可行的出路。

 

東盟由10個位於東亞的國家組成，其中包括新加坡、汶萊、泰國、柬埔寨和越南等。東盟身處中美兩大經濟強國之間，既受益於兩國帶來的龐大機遇，同時也面臨不可預測的巨大挑戰。雖然東盟的組成國經濟實力參差不齊，但其發展抱負則不容小覷，除了新加坡位列世界經濟強國外，其成員國近年亦掀起新一輪的改革浪潮，在國際社會備受認同。

 

然而，在新冠肺炎下，東盟成員國的經濟發展均大受打擊，錄得之經濟負增長橫跨越南的-4.3及至泰國的-10.2，其中預計泰國、新加坡、馬來西亞和柬埔寨四國在2020年仍會錄得負增長，而把研究數據與亞洲西部和北部以致全球整體作比較，也會發現東盟的抵抗力遠低於三者，因此，可以推斷東盟的經濟發展之路將會比其他經濟體更加崎嶇難行，需要更深層次的改革。

 

而香港未來能夠如何更有效地聯繫東盟各國，應對接踵而來的經濟挑戰。與此同時，香港政府也應繼續加強商貿支援，持續提升 BUD專項基金的效能，並可以考慮作更針對性的部署，協助更多香港企業擴展，在疫情下和貿易戰下闖出一片新的天空。

作者_張樂芹簡介：

社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

更多善聞拾慧@張樂芹的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 善聞拾慧

最新專欄文章 更多

【善聞拾慧@iM網欄】提供教學配套支援 促進電子學習
2020/09/15
【善聞拾慧@iM網欄】提供教學配套支援 促進電子學習
【善聞拾慧@iM網欄】學校開課 是時候檢視基層學童的支援了
2020/09/01
【善聞拾慧@iM網欄】學校開課 是時候檢視基層學童的支援了
【善聞拾慧@iM網欄】如何跨越「數碼鴻溝」- 基層學生需要更大支援
2020/08/18
【善聞拾慧@iM網欄】如何跨越「數碼鴻溝」- 基層學生需要更大支援
【善聞拾慧@iM網欄】做好長期防疫準備 網上教育的困難與可能出路
2020/08/04
【善聞拾慧@iM網欄】做好長期防疫準備 網上教育的困難與可能出路
【善聞拾慧@iM網欄】推動STEM教育 發展方向需更長遠
2020/07/21
【善聞拾慧@iM網欄】推動STEM教育 發展方向需更長遠

上一篇文章

【樓市現象】逾千萬單位只能借5成減價幅度更深 貝沙灣無契樓5200萬沽 劈價逾3成

下一篇文章

【品質生活@iM網欄】年青人的創業夢 灣仔三間文青咖啡店新星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王