【Staycation】尋找旅行感覺　85％港人未來半年想 Staycation

無法到外地旅遊，引起Staycation 熱潮，本港不少酒店也推出不同優惠，有調查指有逾六成受訪者在過去6個月去過Staycation，85%受訪者表示未來6個月會想去Staycation，反映港人對Staycation的需求增加。

【疫巿商機】好想去旅行？ 香港訂酒店Staycation 5大貼士【下一頁】

【疫巿商機】OL兩周大假住5間酒店 Staycation製造旅行感覺【下一頁】

旅遊體驗預訂平台Klook在9月初以網上問卷訪問了500名香港人，結果顯示，有61%受訪者想去Staycation的原因是「想尋找旅行的感覺」，其次有51%人是想歎盡酒店設施，例如無邊際泳池、海景客房，另外有48%受訪者想吃盡酒店級美食，如Fine Dining 及精緻下午茶等。

調查又指港人挑選Staycation套票的條件，以套票價錢為先，有86%受訪者以此為首要考慮因素，有65%受訪者較重視多元化的酒店級高質餐飲體驗，另有41%講求酒店設施夠完善。至於在搜尋 Staycation 資料時，調查顯示，有80%受訪者會透過網上旅遊平台搜尋，有38%人會細閱網上評價。

調查亦按受訪者的年齡層分析，發現不同年齡層會選擇一起去 Staycation的對象也略有不同。18至24歲，大多為單身一群，較想與朋友一起，25至34歲則會較想與伴侶一起，於35 至44歲，以及45歲或以上的受訪者，他們最想與家人一起去酒店度假。

而受訪的62%女性中，絕大部份都想跟朋友去酒店度假，其次是家人，男性則最想與伴侶去酒店度假，這解釋了一些主打姊妹的派對和兩小口浪漫主題的Staycation ，便成為熱門之選。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩