  • 32°C
香港時間 : 2020923日 (三) 15:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】收入及利潤連升3月　8月國企利潤增逾兩成

股樓投資 15:07 2020/09/23

分享：

疫情之後，國企最先復工復產，故企業營運狀況也最快復甦。財政部在周三（23日）公布全國國企的收入、利潤總額已連續3個月錄得同比增長，基本回復疫前水平。

【港股追蹤】東亞決定岀售壽險業務 股價曾升逾4%，詳情請按【見下頁

8月，國企營業總收入同比上升6%，利潤總額增長23.2%，稅後淨利潤同比增加25.8%。截至8月底，國企資產負債率為64.6%，較去年同期提高0.4個百分點。

從首8個月的數字可看出，地方國企的復甦似乎更快。期內，國企營業總收入為38.3萬億元（人民幣，下同）同比下降2.1%，比首7個月收窄1.4個百分點，其中央企的營業總收入減少4.8%，而地方國企則增長1.7%至16.6萬億元。

【A股布局】科創板熱度未減　首批科創50 ETF認購規模近千億，詳情請按【見下頁

至於利潤總額，首8個月國企錄得18.2萬億元，同比下跌24.2%，較首7個月收窄6.2個百分點，當中地方國企下降23.8%，至6,117.5億元，央企下跌24.4%，同樣是地方國企佔優。

另一方面，數字也顯示，國企成本增速慢於收入，使得首8個月利潤總額跌幅收窄出現顯著收窄，反映國企盈利擴張正在加快中。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

國企股 中國 經濟

上一篇文章

【新盤開價】旺角傲寓最平538.8萬　全數可高成數按揭　料租金回報率3厘

下一篇文章

【港股追蹤】東亞決定岀售壽險業務 股價曾升逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！