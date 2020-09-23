【宏觀中國】收入及利潤連升3月　8月國企利潤增逾兩成

疫情之後，國企最先復工復產，故企業營運狀況也最快復甦。財政部在周三（23日）公布全國國企的收入、利潤總額已連續3個月錄得同比增長，基本回復疫前水平。

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8月，國企營業總收入同比上升6%，利潤總額增長23.2%，稅後淨利潤同比增加25.8%。截至8月底，國企資產負債率為64.6%，較去年同期提高0.4個百分點。

從首8個月的數字可看出，地方國企的復甦似乎更快。期內，國企營業總收入為38.3萬億元（人民幣，下同）同比下降2.1%，比首7個月收窄1.4個百分點，其中央企的營業總收入減少4.8%，而地方國企則增長1.7%至16.6萬億元。

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至於利潤總額，首8個月國企錄得18.2萬億元，同比下跌24.2%，較首7個月收窄6.2個百分點，當中地方國企下降23.8%，至6,117.5億元，央企下跌24.4%，同樣是地方國企佔優。

另一方面，數字也顯示，國企成本增速慢於收入，使得首8個月利潤總額跌幅收窄出現顯著收窄，反映國企盈利擴張正在加快中。

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記者：林衛