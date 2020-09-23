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【新盤開價】旺角傲寓最平538.8萬　全數可高成數按揭　料租金回報率3厘

股樓投資 15:13 2020/09/23

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其士國際（00025）與市建局合作發展的旺角傲寓，今日（9月23日）公布首張價單，涉及50伙單位，最平一伙折實價只約538.8萬元。若要受惠新按保計劃，承造高成數按揭，即使用建築期付款計劃，以相關折扣計，首批折實全數平過800萬元。換言之，買家可以受惠其中，申請九成按揭。有代理指，以首批單位折實呎價計，較現時同區新盤有逾一成折讓，預期項目落成後，呎租約60元，回報率約有3厘。

【示範單位】旺角傲寓333呎一房　維多利亞與現代簡約風格設計（多圖）【下一頁 

傲寓首批單位共50伙，實用面積由262平方呎起，至最大340平方呎，以最高折扣計，單位折實價由538.8萬元起，至719.3萬元，折實呎價則約18,388元至23,199元。其士集團銷售及市務經理冼佩盈說，首批單位定價較同區項目約有一成折讓，相信定價合理，料日後可能加價。發展商於明天（9月24日）於九龍灣宏照道33號國際交易中心20樓2001室，開放示範單位。 

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，傲寓首批折實平均呎價20,934元，低市價逾一成，具極大加價空間，料吸引年輕上車及投資客捧場，首批可迅即沽清。他又稱，項目租值亦會有不俗表現，預期呎租約60元，回報率料約3厘水平。 

中原地產九龍董事劉瑛琳說，傲寓價錢吸引，均價較同區一手項目及部分二手單位約有一成折讓。她又說，奧運站一帶社區已發展成熟，租賃市場以至租金回報穩定，區內新項目一直吸引投資者垂青，加上是次項目開價全數低於1000萬元，可承造高成數按揭，料亦吸引年青上車客進駐。 

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撰文 : 黃卓賢

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