【真人真事】滙豐插穿28元 長情股東流血未止　「買定安眠藥」 最後盼望鬼佬股東出手

滙豐（00005）股價屢創新低，今日更一度跌破28元的歷史供股價，最令一眾長情老股民傷心。今年4月時，《iMoney》訪問過一位70多歲滙豐小股東應先生（假名），當日滙豐宣布不派息，他表示「心死了，不敢再溝貨」。到今日滙豐跌破供股底，他再接受《iMoney》訪問時苦笑道「無覺好訓，買定安眠藥」，最希望「等鬼佬股東出手，佢哋揸得多過我」。

應先生在90年代開始買滙豐，多年下來手持超過總值500萬元滙豐，他之前曾透露：「買滙豐買了超過20年，成本價已無法計，我好長情，未一拆三前300元買過，2007年最高上過153元，我都一路增持。」

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可惜，股民有心、滙豐無夢，上次訪問應先生時，滙豐股價尚在40元水平徘徊，怎料事隔5個月後，股價今日跌至最低27.5元，連2018年的世紀供股價也守不住。

對於現時手持滙豐有何打算？應先生無奈苦笑道：「你問阿拉燈有乜對策呀？我已經買咗一箱紙巾抹眼淚，十樽安眠藥有教好瞓，仲有買咗個夾萬來裝住滙豐股票，跟著租個天橋底、買支火水燈做神棍，再等佢五年後翻生。」

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其實，他還有最後一個希望，「講真，等鬼佬股東出手，佢地佢哋揸得多過我。」

為何當初90年代那麼看好？2011年後明明滙豐經常俾罰錢，外國業務不是太好，為何仍然持有及繼續買，他說：「最關鍵是賺息，一年有3至4元息來頂股價，今次被殺個措手不及！我計過條數，2008-2020年，我估計收息有成40元，比方說，2008年80元，跌到30多元，收埋息差不多80元，所以在30-40元時有加碼，10年後升返上80多元，中間蝕過息，蝕埋通脹，但當時仍不是很擔心，當儲蓄，但今次跌得太快了！」

應先生沒有想過，貪息買滙豐會是他一生最痛、最錯的決定，他對滙豐的長情及執著近乎瘋狂，連太太都感到妒忌，也為退休金買少見少而哭過。甚至數年前賣掉自住的新界區藍籌千呎屋苑，仍將部份收益再買滙豐。

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