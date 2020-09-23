【十一黃金周】旅遊業迎報復性消費？ 　攜程：料國慶中秋假期旅遊人次或達6億

▲ 攜程《2020十一長假旅遊性價比報告》報告指，今年十一是近年來性價比最高的旅遊長假，預測國慶中秋8天長假旅遊人次可能達到6億。

今年內地國慶及中秋假期重疊，長達8天「十一黃金周」假期將至，疫情未消退下，境內遊需求大增。攜程（美：TCOM）旅遊大數據實驗室的《2020十一長假旅遊性價比報告》報告顯示，今年國慶前夕，全國有逾1500家景點免費或打折，20多個省市發放旅遊優惠券，加上攜程等各大旅遊平台的促銷補貼，今年十一黃金周是近年來性價比最高的旅遊長假，預測今年國慶中秋8天長假旅遊人次可能達到6億。

攜程宣布，為推動國內旅遊市場復興，啟動今年最大規模的假日旅遊促銷補貼「十一遇見祖國」大促銷，各大旅遊業務綫為全體遊客帶來最高1800多元的優惠券，可以適用於平台上4000規模旅行社線路，1萬多家景區門票，2000多家租車公司車輛等全綫度假產品。

據公開信息顯示，國慶前，全國有20個省市發行的旅遊優惠券，主要包括浙江，廣東，江蘇，上海，遼寧，貴州，陝西，天津，吉林，黑龍江等眾多省份和直轄市。其中，與攜程合作推出旅遊優惠券或消費券的地方超過15個。

攜程旅遊大數據實驗室專家預測，從國內旅遊市場恢復情況看，今年國慶中秋長假旅遊人次可能超過6億，恢復比例或達7成至8成左右，旅遊市場可能迎來「報復性消費」，特別是高端跟團定制遊，租車自駕遊，景點門票預定，主題遊等產品，在綫預訂量有望引領市場增長。

惟值得留意是，旅遊業重啟之時，中央在防控工作上亦有要求，文化和旅遊部日前表示，景點接待遊客量可上調至最大承載量的75%，同時要求各地要按照「能約盡約」的原則，推動全國5A級旅遊景點和重點4A級旅遊景點嚴格遵守分時預約制度。

相關文章：

【中概股】華住：不因疫情減慢開店 有肯德基的地方就有華住的酒店

【負評如潮】全球最多投訴旅遊景點 你去過多少個？（附足本清單）

【旅遊寒冬】日本8月遊客錄8700人 連續5個月瀉逾99% 惟按月回升1.3倍

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦