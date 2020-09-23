【千萬富翁】花旗：全港逾50萬人為千萬富翁、平均淨資產1700萬　較去年多了少了？

▲ 花旗調整報告顯示，截至今年5月，香港約有50.4萬人為千萬富翁。

花旗公布香港千萬富翁調查報告顯示，截至今年5月底，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達50.4萬人，佔香港相關年齡人口8.4%，其淨資產值中位數為1700萬元，較2018及2019年度的1630萬元有所增加。

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調查報告顯示，大部分的香港千萬富翁投資組合主要為股票及外幣（包括人民幣） 、其次為基金 、債劵產品。千萬富翁的淨資產總值平均78%分佈於物業、10%分布於現金及存款、6%為股票。

另外，近八成千萬富翁看淡未來12個月樓市，與去年的72%相比，有較多富裕一群看淡樓市，然而表示有興趣及認為現時是置業好時機的人數則有所增加。

調查指出，近8成的香港千萬富翁認為，未來12個月的樓市將會下跌，較去年72%相比，更多千萬富翁看淡樓市。近7成的受訪者表示，現時沒有興趣「上車」，僅逾一成的人士認為現時好的時機「上車」。

調查結果顯示，千萬富翁的年齡相約，男性平均年齡為58歲，女性為57歲，而男性千萬富翁比女性為多，比例分別為56%及44%。

是次調查，花旗分別於2019年11月至12月及2020年3月至5月兩段期間進行調查，隨機形式總共訪問了超過3,500名年齡介乎21-79歲的香港居民。

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