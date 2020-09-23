  • 32°C
香港時間 : 2020923日 (三) 15:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【千萬富翁】花旗：全港逾50萬人為千萬富翁、平均淨資產1700萬　較去年多了少了？

即市財經 15:38 2020/09/23

分享：

花旗調整報告顯示，截至今年5月，香港約有50.4萬人為千萬富翁。

花旗公布香港千萬富翁調查報告顯示，截至今年5月底，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達50.4萬人，佔香港相關年齡人口8.4%，其淨資產值中位數為1700萬元，較2018及2019年度的1630萬元有所增加。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

調查報告顯示，大部分的香港千萬富翁投資組合主要為股票及外幣（包括人民幣） 、其次為基金 、債劵產品。千萬富翁的淨資產總值平均78%分佈於物業、10%分布於現金及存款、6%為股票。

另外，近八成千萬富翁看淡未來12個月樓市，與去年的72%相比，有較多富裕一群看淡樓市，然而表示有興趣及認為現時是置業好時機的人數則有所增加。

調查指出，近8成的香港千萬富翁認為，未來12個月的樓市將會下跌，較去年72%相比，更多千萬富翁看淡樓市。近7成的受訪者表示，現時沒有興趣「上車」，僅逾一成的人士認為現時好的時機「上車」。

調結果顯示，翁的年齡相約，男平均為5857歲，而翁比女性為例分別為56%44%。

是次調查，花旗分別於2019年11月至12月及2020年3月至5月兩段期間進行調查，隨機形式總共訪問了超過3,500名年齡介乎21-79歲的香港居民。

相關文章：【退休調查】理想退休金額需440萬　安聯投資：超過一半在職人士沒信心達到理想退休生活

【調查】環聯：港人家庭收入受疫情影響加劇 近8成人擔心無力繳付帳單

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

基金 股票 經濟 花旗銀行

上一篇文章

【騰訊股價】美能源公司雪佛龍要求全球僱員在工作手機中刪除WeChat

下一篇文章

【百佳抽獎】百佳推3200萬元「誠心賞你」大抽獎　10月公布詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樂享互動暗盤】樂享互動6988暗盤收市　富途5.11元超高價僅6手成交
【樂享互動暗盤】樂享互動6988暗盤收市　富途5.11元超高價僅6手成交
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【Tesla電池日】馬斯克預先為電池日降溫　TSLA開市跌逾4%（更新第二版）
【Tesla電池日】馬斯克預先為電池日降溫　TSLA開市跌逾4%（更新第二版）
【恒指夜期】匯豐倫敦再跌1.2%　恒指夜期跌52點（不斷更新）
【恒指夜期】匯豐倫敦再跌1.2%　恒指夜期跌52點（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【美股期貨】道指期貨續升百點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續升百點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）