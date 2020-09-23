【諾貝爾奬】自1944年以來首次安排 2020年諾貝爾奬頒獎典禮改為網上直播

諾貝爾獎基金會宣布，因應疫情持續，將於今年1２月舉行的諾貝爾奬頒獎典禮改為網上直播，是自1944年以來首次有這樣的安排。

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基金會表示，決定取消原定於12月10日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的的諾貝爾奬頒獎典禮。獲獎者將不會按慣例被邀請到斯德哥爾摩，而是在各國家獲頒相關奬項。

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另外， 今年得奬者會瑞典駐相關國家的大使館或從事研究的大學被授予諾貝爾獎章和證書，

同時主辦方將會在斯德哥爾摩政廳網上直播頒獎儀式。諾貝爾基金會將會在10月照常宣布得奬名單，但不會舉辦頒獎晚宴。

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責任編輯：潘曉豐