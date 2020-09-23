【新冠肺炎】日本富士菲林新藥試驗正面 10月申請審批

日本富士菲林（Fujifilm）旗下藥企研發的抗流感新藥Avigan，經臨床試驗後證實有助新冠肺炎輕症患者更快康復。富士菲林表示，計劃最早於下個月申請監管部門批准新藥正式面世。

美國CDC定死線 各州需10月中交接種計劃 【下一頁】

俄羅斯疫苗被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑 【下一頁】

彭博社報道，富士菲林周三（23日）發聲明表示，旗下藥企進行一項針對156名新冠肺炎患者的臨床試驗。結果顯示服用Avigan的患者平均需要11.9天康復，而服用安慰劑的患者平均需要14.7天康復。

該公司指臨床試驗過程未有出現安全隱患，而且證實服用Avigan的患者康復時間明顯較短，反映Avigan能有效縮短新冠肺炎患者的康復時間。

安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用 【下一頁】

Avigan又名法匹拉韋（favipiravir），本身是抗流感藥物，可有效抑制病毒核糖核酸（RNA）的複製及繁殖，日本當局過往批准將此藥用於治療新型流感。

另外，日本政府也大力推廣以Avigan治療新冠肺炎，於該藥針對新冠肺炎的臨床試驗未完成前，已向超過80個國家捐贈此藥。日本前首相安倍晉三更曾經向美國總統特朗普（Donald Trump）推介以Avigan作為新冠肺炎藥物。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 日本富士菲林（Fujifilm）旗下藥企研發新藥Avigan，臨床試驗證實有助新冠肺炎輕症患者更快康復。