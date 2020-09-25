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日本下周四有條件恢復海外人士入境

環球社會熱點 21:13 2020/09/25

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日本首相菅義偉宣布，日本政府10月1日起，有條件恢復海外人士入境，主要會開放予3個月以上的中長期逗留者，如商務客及留學生，但不包括遊客。菅義偉表示：「為了經濟重振，恢復國際人員往來不可或缺。不論對日本人還是外國人，都將在切實進行檢測的基礎上儘可能恢復往來。」

一如日本共同社日前報道，日本政府讓自費留學生，以及在醫療、文化藝術、體育領域的人士入境，暫時沒有提及有否入境上限。

入境日本的條件，為出境前持有有效的新冠病毒檢測證明，以及入境後兩周期間在家中等地隔離。

除了東京的羽田及成田，以及大阪的關西機場外，名古屋中部國際機場也將擴充檢測體制。報道提及北海道新千歲及福岡機場，則暫不在列。

此外，目前日本正在與泰國、新加坡等16個國家和地區，個別推進恢復往來相關磋商，現已部分恢復。

日本眾議員高鳥修一確診 日本國會首例 【下一頁】

日本全力買疫苗保東京奧運 日本已搶5億劑 【下一頁】

內閣官房長官加藤勝信周三指，恢復國際往來是非常重要，政府正認真研究此方面的工作。

日本政府較早前優先放寬商務客出入境，8月起更接受由政府支付學費的國費留學生入境。

責任編輯：林嘉莉

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