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【美國大選】FBI：疫情拖慢點票 外國或散播假消息損大選

環球社會熱點 14:24 2020/09/23

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【美國大選】FBI：疫情拖慢點票 外國或散播假消息損大選

美國11月3日舉行大選，在新冠肺炎疫情下，相信有更多選民選擇以郵寄方式投票。聯邦調查局（FBI）和網絡安全局（CISA）警告，郵寄投票大增，勢增加點票時間，大選結果繼而延遲出爐，外國趁這段時間散播假消息，企圖令大選在民眾間失去信譽。

FBI與 CISA在聯合聲明表示，外國勢力和網路犯罪分子可能在選舉期間建立新的網站、更改現有網站及使用社交媒體散播假消息，旨於重挫選舉程序可信度，破壞外界對美國民主制度的信心。

特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率【下一頁】

怕總統候選人不認輸 美國大選為投資市場增變數【下一頁】

聲明提到，由於疫情未息，預計使用郵寄投票的選民大增，地方選舉官員恐花幾日時間才能完成點票；外國勢力將利用這個空檔發動假消息攻勢，內容或關於選民被打壓、選舉舞弊，或選舉設施存缺陷或遭攻擊。

聲明呼籲，民眾再三覆查自己看到、聽到的訊息，確保消息來源可靠。當局亦鼓勵民眾向FBI和社交媒體平台舉報可疑活動。

【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地【下一頁】

《華盛頓郵報》引述中央情報局（CIA）機密報告報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和高級官員「可能正策劃」有關假消息的攻勢；部分目的是為了打撃總統特朗普（Donald Trump）對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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