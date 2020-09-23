【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？（訂戶專享）

美國大選倒數約40日，共和黨總統特朗普決心盡快提名大法官人選，預定周六（26日）交代，填補自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝所產生的空缺，以提振保守派陣營士氣，以及對特朗普及共和黨的支持。盛傳現時有兩名熱門人選，但哪人將會獲得垂青，要視乎哪個對特朗普更能夠「幫到手」。

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