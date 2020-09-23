【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？（訂戶專享） 環球政治 14:39 2020/09/23 分享： 美國大選倒數約40日，共和黨總統特朗普決心盡快提名大法官人選，預定周六（26日）交代，填補自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝所產生的空缺，以提振保守派陣營士氣，以及對特朗普及共和黨的支持。盛傳現時有兩名熱門人選，但哪人將會獲得垂青，要視乎哪個對特朗普更能夠「幫到手」。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位 今日 【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位 【美國疫情】研究指大學復課 令美國每日多3千宗確診 今日 【美國疫情】研究指大學復課 令美國每日多3千宗確診 【歐洲第二波疫情】多國倡跨境追踪 重災區法國不參加 今日 【歐洲第二波疫情】多國倡跨境追踪 重災區法國不參加 【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱 今日 【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱 【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表） 今日 【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表） 最新專欄文章 更多 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患（訂戶專享） 2020/09/22 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患（訂戶專享） 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 英國失業惡化 BNO移民點算好 2020/09/17 英國失業惡化 BNO移民點算好 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 2020/09/17 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好 2020/09/17 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好 政治 選舉 特朗普 古巴 佛羅里達 總統大選 美國共和黨 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入