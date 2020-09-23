【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？

美國大選倒數約40日，共和黨總統特朗普決心盡快提名大法官人選，預定周六（26日）交代，填補自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝所產生的空缺，以提振保守派陣營士氣，以及對特朗普及共和黨的支持。盛傳現時有兩名熱門人選，但哪人將會獲得垂青，要視乎哪個對特朗普更能夠「幫到手」。

特朗普大法官人選，著眼大選效益

巴雷特早被看中，墮胎立場雙刃劍

拉古亞爭拉丁裔票，或奪佛州關鍵

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所謂「幫到手」，是指幫助特朗普在目前落後的總統大選救亡。目前的兩大熱門第七巡迴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），以及第十一巡迴法院的古巴裔法官拉古亞（Barbara Lagoa），對大選選情都各有優勢。

先談巴雷特，她是特朗普早已看中的人選。前任大法官安東尼甘迺迪（Anthony Kennedy）2018年決定退休之時，有人向特朗普建議巴雷特，但特朗普公開說：「我把她留待接替金斯伯格。」反映巴雷特一早受到特朗普注意。

撇除法律背景資歷等不談，巴雷特最受注目之處，在於墮胎立場。她高舉反對墮胎的旗號，廣受反墮胎組織支持。在大選效益而言，特朗普選擇這樣的一個人物，可以是一柄雙刃劍，一方面提高反墮胎的保守派支持，但另一方面也會削弱那些支持墮胎權利的選民支持。

當中衡量重點在於，保守派就算缺乏巴雷特因素，本身也大體傾向特朗普；假如增加了巴雷特因素，能否額外增加保守派對特朗普的選票。與此同時，特朗普假如放棄巴雷特，能否憑此羸得支持墮胎權利的選民支持，以及能夠化為多少選票。

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▲ 選擇巴雷特的衡量關鍵是，她能否為特朗普帶來額外的保守派支持。

至於拉古亞，最簡單就是其族裔身份：古巴裔。套用到大選效益，就是佛羅里達州的拉丁裔。

眾所周知，掌握29張選舉人票的佛羅里達州繼續是總統大選的關鍵搖擺州。特朗普和民主黨拜登的較勁激烈，根據綜合民調平均值，特朗普支持度47%，民主黨拜登48.6%，相距僅1.6個百分點，若計及民調可能誤差，可以說是叮噹馬頭。

根據2018年人口普查數據顯示，佛羅里達州有超過30%人口屬於拉丁裔，僅次於約43%的白人，甚至比黑人還要多。故此，總統候選人爭取拉丁裔選民是十分重要。

9月初一項針對邁阿密拉丁裔的民調顯示，特朗普獲得47%支持度，輕微領先拜登的46%，雙方只差一個百分點，意味彼此勝負難料。

從特朗普角度而言，他要奪取佛羅里達州，加強爭取當地拉丁裔支持，將會是他眼前的一個可行而快捷的選擇。

大選因素以來，拉古亞還有一個地方似乎更勝巴雷特，就是在兩黨之間的支持度較高，意味提名阻力較小。拉古亞當年提名加入巡迴法院時，在參議院獲得80票贊成，包括民主黨的27票，僅15票反對；但巴雷特則只有55票贊成，43票反對。

故此，無論是大選效益，抑或盡快通過提名，拉古亞似乎都較巴雷特來得更合適。

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