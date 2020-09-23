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【小米股價】小米電視大師至尊紀念版下周一登場 支援8K解像度

即市財經 14:15 2020/09/23

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小米雷軍在微博發文稱，小米電視至尊紀念版將在9月28日登場。

小米 （01810） 創辦人雷軍在社交平台微博發文，小米電視大師至尊紀念版將於下周一（28日）登場，支援8K解像度。根據小米發布的海報，倒影有5G字樣，市場揣測或將搭載5G基帶。產品的屏幕尺寸、價格等則預計會在下周一的發布會公佈。

小米今日股價反彈，午後2時升2.4%，報20.95元，成交14億元。

小米8月在成立10周年系列活動時，也曾發布小米透明電視，採用55吋透明OLED屏幕，售價高達49,999元人民幣。市場料小米電視大師至尊版售價將低於透明電視，但因其配置，預計不會太低。

小米電視近年熱銷，連續6個季度居中國大陸電視出貨量第一位，上季度小米智能電視全球出貨量達280萬台。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 小米電視 8K

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