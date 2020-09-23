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【長實股價】網傳和黃成都公司被禁融資　長實：項目7月已賣走、不由集團控制（第二版）

即市財經 15:03 2020/09/23

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內地傳和黃於成都被禁融資，長實澄清與公司無關。

今日市傳「成都高新區禁止和記黃埔地產融資貸款」，長實集團 （01113） 回應指，和記黃埔地產（成都）有限公司現時並非長實的附屬公司，亦不由集團控制。

事實上，長實於7月以10.1億美元（相等於約78.47億港元），向禹洲集團  （01628）  及成都瑞卓置業各持股50%的合資公司大手出售成都南城都匯項目物業。

內地媒體引述禹州地產稱，對此次收購項目沒有影響，只針對高新區內的金融機構。

長實重申，公司所有發展項目都嚴格按照國家法規進行，並沒有囤地的情況。長實作為地產開發商，主業是房地產買賣，一直接計劃發長及出售項目，而所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

（第二版加入禹州回應）

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編輯：謝克迪

 

 

 

香港股票 禹州地產 長實集團（01113） 禹洲集團（01628） 成都 長實 和黃

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