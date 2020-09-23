【華為禁令】華為郭平：手機芯片儲備正想辦法　若高通獲美許可華為樂意使用

美國針對華為的「915禁令」生效後，多間晶片製造商申請向華為供貨的許可證，其中AMD和英特爾（Intel）已獲許多，據指高通（Qualcomm）亦有向美國商務部申請許可。華為輪值董事長郭平表示，華為過去十幾年一直向高通採購芯片，若高通獲授權許可，華為很樂意使用高通芯片來製造手機。他又稱，美國的限制給華為的供應鏈和運營帶來困難，具體影響仍在評估，求生存是華為的主線。

郭平在華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）後接受訪問表示，美國三輪制裁下確實為公司運營帶來很大困難，具體對芯片的影響仍在評估中，9月15日當天已把最後捆綁的芯片抓緊入庫，To B業務芯片儲備比較充分，由於華為每年要消耗幾億芯片，手機芯片的儲備正在想辦法。

問及華為會否採取裁員手段應對當前危機，郭平稱，目前華為的人才和業務發展基本平穩，解決華為問題的關鍵是優秀人才，把沙子變成芯片，靠的是優秀人才，華為將來會繼續保持業務平穩和吸納優秀人才，至於個別市場會根據需求調整。

澳洲政府禁止華為參與澳洲5G網絡建設，華為將裁減澳洲的人手，常務董事兼產品投資評審委員會主任汪濤指，澳洲是一個很小的市場，從來都不是華為特別聚焦的市場。

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編輯：袁諾曦