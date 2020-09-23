【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端　微軟發布Azure Orbital服務

▲ Azure Orbital為「地面站即服務（Ground Station as a service）」的業務。(圖片來源: 微軟官網)

微軟（Microsoft）於正在舉行的Ignite大會上發布Azure Orbital，衛星營運商可將太空收集的數據直接移動至Azure雲端進行儲存與分析，冀加快實時分析能力，從而協助應對氣候變化等人類重大議題。

＞【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新 沉悶會議介面改成咖啡店

據悉，Azure Orbital為「地面站即服務（Ground Station as a service）」的業務，因應愈來愈多企業用戶應用衛星數據，自設地面接收站的成本高昂，以雲端處理數據可以有效減輕成本，同時加強數據處理能力。微軟首席執行官Nadella Satya在Ignite 2020大會上解說，藉助Azure Orbital，可將基礎設施帶到太空，讓任何人都能從Azure獲取衛星數據和處理能力。

▲ Azure Orbital的示意圖（圖片來源：微軟官網）

具體運作上，據微軟官方博客舉例，很多行業都應用到衛星影像數據，但當衛星在太空軌道上運行時，需要相當數量的地面接收站，才可建立連結存取數據。Azure Orbital的服務，則可讓用戶太空數據，直接傳至客戶在Azure所建立的虛擬網絡上，用戶可隨即運用Azure的數據分析、地理空間工具與機器學習工具，處理這些太空數據。現時，微軟已與多個衛星營運商、電訊業務商結盟，以提供有關服務。

事實上，Amazon Web Services亦瞄準太空數據處理，今年6月AWS成立專門的業務部門，即航空航天和衛星解決方案，以提供雲服務來支持太空和發射運營。而微軟是次發布，亦表示兩大雲端企業在太空數據業務上開展競爭。

責任編輯：周俊霖