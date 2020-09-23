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TikTok上半年刪逾1.04億部短片　籲科企聯手打擊不法內容散播

科技 14:30 2020/09/23

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TikTok的透明度報告顯示，目前它在全球擁有超過7億用戶。而在2020年上半年，總共下架超過1.045億部短片。

社交平台抖音（海外版稱為TikTok）日前致函其他社交平台，呼籲科企聯合起來，以清除網絡上會造成社會危害的內容。TikTok同時發表透明度報告，表示今年上半年在全球範圍內，共刪除了超過1.04億部短片，努力應對大量在其平台上發布和分享的非法和有害內容。

>>>【美國大選】Facebook刪逾百中國假帳號　涉干預美國及亞洲政治

>>>【TikTok】恐現模仿效應　TikTok封鎖帳戶制止自殺短片傳播

TikTok的透明度報告顯示，目前它在全球擁有超過7億用戶。而在2020年上半年，總共下架超過1.045億部短片，被下架的短片數量更比去年下半年增加了一倍多。TikTok表示，這些被刪除的短片中，96.4%是在用戶舉報之前，公司就已發現並刪除；90.3%是在被用戶看到之前就被刪除。

TikTok又指，被刪除的短片中最大的類別是涉及成人裸體和性活動，佔30.9%；影響未成年用戶的短片則佔22.3%；非法活動佔19.6%；其餘的則是包括自殺、自我傷害、暴力內容和仇恨言論等。

事實上，TikTok歐洲、中東和非洲地區政府關係和公共政策的主管Theo Bartram日前表示，該企於周一（21日）已致函Facebook、Instagram、Google、YouTube、Twitter、Twitch、Snapchat、Pinterest和Reddit的行政總裁，盼能尋求合作，解決平台散播非法和有害內容。

>>>【最吸金App】TikTok仍居營收榜首　為去年同期6.3倍

責任編輯：曾曉汶

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