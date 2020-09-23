【好想去旅行】Staycation熱潮不退　85%港人半年內仍想歎酒店

疫情期間，港人無法外出旅遊，唯有留港Staycation。雖然Staycation熱潮已掀起一段時間，但有調查顯示，85%港人未來仍想繼續Staycation，尋找旅行的感覺。

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8成半仍想去 Staycation

旅遊預訂平台Klook 公布「香港人歎Staycation的喜好調查」，冀了解港人對 Staycation 的需求、喜好等消費行為。調查發現，港人對Staycation的需求自2月後大幅增加，當時有逾6成受訪者都未曾去過 Staycation。但在過去半年，則有半數受訪港人曾經去過 Staycation，甚至有約6成更去過2次或以上。

而在未來6個月，亦有85%港人表示想去 Staycation。有61%表示，最想去 Staycation 的原因是「不能出外旅行，想尋找旅行的感覺」；其次是想享受酒店設施，例如無邊際泳池、海景客房、露台、獨立浴缸等（51%）。酒店級餐飲美食亦是不少人到酒店渡假的原因，有近48%。

Staycation最著重價錢考慮

至於在挑選 Staycation 套票時，有近86%港人認為套票價錢是最重要的因素，亦有65%較重視多元化的酒店級高質餐飲體驗。不少港人亦會在酒店內慶祝生日、求婚等，故亦有22%受訪者會留意 酒店的增值服務，包括提供慶祝生日或紀念品材料、房間佈置、蛋糕、紅酒等。

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責任編輯：葉泳珊