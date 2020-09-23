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【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位

環球社會熱點 14:19 2020/09/23

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【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國就業問題成為關注。有研究指，在英國找到工作的機率是近50年最低。英國有部份職位空缺更出現4千人爭1職位的情況，英國前首相白高敦形容，「找到工作的機率如同中頭獎」。

英國《鏡報》（Mirror）報道指，由白高敦 （Gordon Brown）等多名政治人物組成的Alliance For Full Employment，發表有關英國就業市場的報告。

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報告指，在伯明翰，1.5萬人爭10個職位；而在倫敦，更出現4,228人爭一個律師助理職位、近1,000人爭一個餐廳接待員職位等情況。

白高敦預計，在保就業補貼計劃（furlough scheme）於10月31日完結後，英國就業市場的情況會嚴峻。

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在英國更難搵工？近半英國公司縮招聘計劃 【下一頁】

白高敦指，在新冠肺炎疫情出現前，英國職位空缺平均處於約50萬水平，每2至3個人中，就有1名是失業人士；而在現在，英國職位空缺跌至僅33萬，比金融海嘯後經濟衰退時期更差。

根據英國國家統計局（ONS）早前公布的就業數據，顯示8月的就業人數，較3月時少69.5萬人，7月此項數據為65.9萬，顯示就業人數進一步減少。英國申領失業救濟人數270萬，較3月多121%。

責任編輯：林嘉莉

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