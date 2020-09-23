尚渤投資：美聯儲將避免實施負利率 美元弱勢料持續

▲ 尚渤投資認為，美國低息環境下，美元弱勢料將持續。

全球踏入低息環境，尚渤投資（Thornburg）總裁兼首席執行官Jason Brady認為，聯儲局維持接近零利率政策，且提出2%的平均通脹目標，意味將容許失業率跌至較以往更低水平而不會加息，預期低息環境仍將持續。不過他認為，美聯儲將避免負利率，因會損害美國貨幣市場動能，負利率在其他經濟體成效亦不顯著，美國目前需要的是更多財政刺激措施支持經濟。

Brady表示，美元近期弱勢，相反人民幣走強，主要因兩國貨幣政策差異，料美元弱勢趨勢持續。他續指，不認為中國會大幅拋售美國債券，因在美元弱勢環境下中國也會承受損失，同時中國也需持有美元資產作為外匯儲備重要組成部分。

此外，美國大選臨近，Brady指即使特朗普（Donald Trump）無法成功連任，也不意味中美問題可以解決，共和、民主兩黨均會對中國採取強硬的態度，例如實施更多貿易壁壘，預計至少在大選之前中美關係難以緩和。

Brady續指，尚渤在中國市場的股票投資聚焦在內需，阿里巴巴 （09988） 等企業快速增長，投資策略也取得成功，接下來更關注中國市場進一步開放，透明度提升將為國際投資者帶來巨大價值。

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編輯：陳健婷