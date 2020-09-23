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【滙豐新低】花旗估滙豐最壞情況下 或需出售交行股權

股樓投資 16:35 2020/09/23

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滙豐(00005)因傳被列入不可靠實體清單，股價一再尋底，今日更失守世紀供股價28元。花旗發表報告指，滙豐一旦被列入清單，內地業務或受影響。最壞的情況下，可能要出售早年入股的交通銀行(03328)股權。滙豐全日由跌轉升0.1%報28.75元，交行則下跌2.7%報3.72元。

【滙豐新低】滙豐失守28元世紀供股價 現市值僅等於中國平安的三成  詳情請看[下一頁]

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售  詳情請看[下一頁]

花旗估計，滙豐若被列入清單，面對的潛在懲罰措施包括限制或禁止在內地投資。目前滙豐的內地貸款，收入和税前盈利，分别佔集團4%，6% 和13%。即時屆時滙豐面對的措施不算強硬，滙豐的內地和本港客户或可能減少和滙豐之間的不必要交易，影响內地業務。最壞的情況可能是出售交行股權。

滙豐於2004年，以144億元人民幣入股交行19.9%股權。交行翌年於本港上市。

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撰文 : 李尚毅

交通銀行（03328） 滙豐控股（00005） 經濟
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