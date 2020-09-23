A股科創板ETF獲搶購 科技股炒風勝本港

內地資金對科技股的追捧趨之若騖，昨日內地4隻科創50指數ETF認購反應熱烈，市場瘋狂搶購，部分ETF出現半小時內配額一掃而空的情況。反映A股市場對科技股的追捧較港股市場有過之而無不及。

昨日，內地華夏基金、華泰柏瑞、工銀瑞信、易方達4家公司旗下的科創50 ETF接受認購，各隻ETF的募集規模為50億元人民幣。市場消息指，4隻ETF開售即快速募集告罄，截至昨日下午5時，認購總金額達到1,000億元人民幣，這規模超過當年兩隻滬深300 ETF首發申購逾500億元人民幣的歷史記錄。

4隻科創50 ETF 吸千億資金認購

科創50指數為反映A股科創板股份表現的指數，涵括科創板內最具代表性的50隻股份。科創50指數於7月底，即科創板開板一周年時推出，在指數剛推出兩個月，已有4隻ETF齊發，合計募集規模高達200億元人民幣，可見市場需求殷切，加上認購反應火熱，預期ETF上市後仍會吸引資金流入。

在本港，有「港版納指」之稱的恒生科技指數，剛好同時在7月底推出，亦是回應港股市場對科技股的追捧。在恒生科技指數推出後約1個月，港股市場開始陸續有相關的ETF推出，分別是南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科指ETF （03032） 及安碩恒生科技 （03067） 。

港科指ETF 總資產僅60億

按資產規模，以首隻上市的南方恒生科技最大，逾42億元，而安碩恒生科技亦有純10億元規模。4隻ETF合共資產約60億港元，這規模僅約一隻科創50 ETF的初始規模，意味着內地市場對科技指數ETF的需求較本港熱烈。

內地科創板股份新上市首掛升幅多以倍數計，表現突出因而吸引投資者注意。另外，科創板股份享有高估值，科創50指數現時的市盈率（PE）高達80倍，亦吸引不少公司來掛牌。近期不少港股紛宣布回科創技，其中中芯 （00981） 、君實生物 （01877） 及康希諾生物 （06185） 已先後登陸科創板。

另方面，藍籌股吉利汽車 （00175） 回科創板已進入直路；另一藍籌股石藥 （01093） 早前亦宣布有意回歸科創板。

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市場焦點的螞蟻集團A+H上市，亦會選擇在A股科創板掛牌。巨無霸螞蟻登陸科創板，將考驗科創板的承受能力，倘螞蟻順利上市，就有望吸引更多內地科技「獨角獸」尋求登陸科創板，例如網約車平台滴滴出行等。市場亦憧憬阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 等巨企回歸。

現時內地科創板正火熱，吸引資金流入，隨着更多巨型股份登陸，科創板趨成熟，將增強對港股的競爭。由於科創板股份享有較高估值，倘資金維持熱度，公司在選擇上市地點時，亦有會有考慮科創板的誘因。

責任編輯：錢家鋒