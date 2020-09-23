【美國疫情】研究指大學復課 令美國每日多3千宗確診

美國的新冠肺炎疫情持續，超過20萬人死亡，美國各大學復課後都相繼爆發疫情。有研究更指出，美國大學於最近數周恢復面對面授課，或令美國近期平均每日再多超過3,000宗新冠肺炎病例，導致美國疫情惡化。

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研究人員來自美國四間院校，包括北卡羅萊納大學格林斯伯勒分校、印第安納大學、華盛頓大學及戴維森學院。研究團隊為確定大學復課會否影響社區的確診數字，使用手機GPS來了解學生等人的流動情況，及計算7月中至9月中大學附近各縣的感染率，以了解學生出現前後的確診數字。

研究人員指，有大學恢復面對面授課的縣，確診數字會呈明顯升幅，尤其是學校如主要招收來自新冠疫情較嚴重地區的學生，升幅會更明顯。至於學生返回校園附近但只是網上學習的社區，確診數字未有明顯增加。

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研究人員估計每日會增加3,200宗大學復課的相關病例，即每10萬人每日就會增加約2.4宗，每日升幅範圍介乎1,100宗至5,300宗。

研究人員更發現，除非校園内進行大規模病毒檢測，否則難以找出無症狀患者。研究人員認為，結果反映大學目前復課導致部分地區的疫情惡化，各大院校應慎重考慮是否仍恢復面對面授課，或改為網上授課。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國大學於最近數周恢復面對面授課，或令美國近期平均每日再多3,000宗新冠肺炎病例。