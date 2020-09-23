  • 30°C
香港時間 : 2020923日 (三) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】研究指大學復課 令美國每日多3千宗確診

環球社會熱點 13:10 2020/09/23

分享：

美國的新冠肺炎疫情持續，超過20萬人死亡，美國各大學復課後都相繼爆發疫情。有研究更指出，美國大學於最近數周恢復面對面授課，或令美國近期平均每日再多超過3,000宗新冠肺炎病例，導致美國疫情惡化。

美國死亡病例破20萬 不足4月增10萬 【下一頁】

美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃 【下一頁】

研究人員來自美國四間院校，包括北卡羅萊納大學格林斯伯勒分校、印第安納大學、華盛頓大學及戴維森學院。研究團隊為確定大學復課會否影響社區的確診數字，使用手機GPS來了解學生等人的流動情況，及計算7月中至9月中大學附近各縣的感染率，以了解學生出現前後的確診數字。

研究人員指，有大學恢復面對面授課的縣，確診數字會呈明顯升幅，尤其是學校如主要招收來自新冠疫情較嚴重地區的學生，升幅會更明顯。至於學生返回校園附近但只是網上學習的社區，確診數字未有明顯增加。

美國死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱 【下一頁】

研究人員估計每日會增加3,200宗大學復課的相關病例，即每10萬人每日就會增加約2.4宗，每日升幅範圍介乎1,100宗至5,300宗。

研究人員更發現，除非校園内進行大規模病毒檢測，否則難以找出無症狀患者。研究人員認為，結果反映大學目前復課導致部分地區的疫情惡化，各大院校應慎重考慮是否仍恢復面對面授課，或改為網上授課。

責任編輯：鄭錦玲

美國大學於最近數周恢復面對面授課，或令美國近期平均每日再多3,000宗新冠肺炎病例。

相關文章

【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱
今日
【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱
【美國疫情】死亡病例破20萬 不足4月增10萬
今日
【美國疫情】死亡病例破20萬 不足4月增10萬
【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃
今日
【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃
【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責
今日
【聯合國大會】特朗普點名炮轟中國12次 促就疫情向其追責
【英國疫情】約翰遜限酒吧晚上10時關門 料為期半年
2020/09/22
【英國疫情】約翰遜限酒吧晚上10時關門 料為期半年
傳染病 疫情 大學 冠狀病毒 學校 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間13:00）
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率
【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率