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【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

科技 13:04 2020/09/23

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華為輪值董事長郭平今（23日）向傳媒表示，華為在9月15日禁令生效當天才將最後一批晶片入庫，具體儲備還在統計中及有仍評估。

美國政府針對中國手機廠商華為的升級版「915禁令」，日前美國晶片製造商高通（Qualcomm）正投入巨資遊說美國政府，期望撤銷對華為的零組件銷售限制，不過遊說結果仍為未知數。華為輪值董事長郭平今日在2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）後向傳媒表示，華為在9月15日禁令生效當天才將最後一批晶片（內地稱芯片）入庫，具體儲備還在統計中及有仍評估。

不過郭平指，目前在B2B業務方面的晶片儲備則較充足，手機晶片方面仍在積極尋找辦法。同時該企亦不會停止在開發自家生態系統HMS（Huawei Mobile Service）的步伐。

【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」

【華為禁令】915禁令生效　科企相繼停止供貨予華為

另一方面﹐由於高通擔心數十億美元訂單將付諸流水，正極力說服美國取得供貨華為的許可，郭平表示若高通遊說成功，將非常樂意與該企合作。至於問及華為會否投資製造晶片，他就指，華為晶片設計能力強大，樂意用於幫助晶片供應鏈提升在設計及製造各方面能力。

【華為禁令】傳華為麒麟9000晶片產量低於預期　或影響Mate 40手機產量

記者：張寶燕

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