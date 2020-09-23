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渾水創辦人布洛克將推免費視頻　傳授沽空心法

股樓投資 15:23 2020/09/23

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沽空機構一向給人神秘的感覺，而世界著名沽空機構渾水研究（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block），本周將會通過免費視頻的方式，向投資者傳授沽空機制以及過程，以幫助投資者更好地保護自己的資產。

根據外媒報道，布洛克將會於本周三（23日）推出一個名為「Zer0es TV」的免費網絡視頻頻道，并將通過視頻，詳細解釋沽空之道，幫助投資者理解沽空的運作機制以及過程。布洛克指出，市場上沒有其他人有任何動機告訴你這些重要信息，除了激進的沽空者。

根據Zer0es TV發言人指，一家名為Real Vision.com的網站將成為Zer0es TV的製作部門，該頻道將包括直播和預先錄製的內容。

「沽空大師」Jim Chanos：史上最大沽空機會來臨【 下一頁 】

【貨車界Tesla】Nikola陷造假風波創辦人下台【 下一頁 

甚麼是沽空？

沽空（Short Selling），是股市常見的操作方法之一，也稱為「賣空」、「做空」。沽空機構透過沽空操作獲利，專門針對有問題的上市公司。

先借貨沽空目標股份，再發表沽空報告，質疑目標股份存在帳目造假、管治問題等，引發市場恐慌情緒，令目標股份沽壓加大，然後再低位平倉獲利。

沽空機構通常先以較高價位借貨沽空目標股份，再發表一系列研究報告，質疑目標股份存在財務造假等管治問題，隨後引起市場恐慌，目標股份股價下跌，沽空機構會再以低價買入股份「還貨」，即以低價平倉獲利。然而沽空機構也非穩贏，當被被狙擊的目標公司股價不跌反升，沽空機構就會因此損手。

國際著名的沽空機構除渾水外，還有Emerson、Anonymous Analytics、Glaucus等。

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編輯：李勝男

下台 Tesla 財務自由 沽空 買入

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