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【歐洲第二波疫情】多國倡跨境追踪 重災區法國不參加

環球社會熱點 12:46 2020/09/23

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部分歐洲國家將從10月啟動跨境新冠肺炎追踪網絡，惟跨境流量最大、最近確診人數創歷史新高的法國不會參與計劃。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，為更準確地追踪確診者，部分歐洲國家將從10月啟動跨境新冠肺炎追踪網絡，惟跨境流量最大、最近確診人數創歷史新高的法國不會參與計劃。

歐洲多國來往頻繁，每天有不少人跨境工作，有傳播病毒的風險，例如德國和法國之間就有大量的跨境交通。目前各國的追踪程式只能通知國民有否與國內確診者接觸，跨境來往的人群成為追踪漏洞之一。

歐洲多國計劃展開跨境追踪。計劃實施後，各國的新冠肺炎追踪應用程式將會共享數據，例如德國的程式將可通知用戶，有否曾與其他參與計劃的歐洲國家的確診者有接觸。過去一周，德國、丹麥、意大利、愛爾蘭、捷克和拉脫維亞已試行計劃，目前測試成功。

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法國早前推出StopCovid應用程式，但成效一般，有約700,000人刪除程式，目前只有250萬人安裝了該應用程式。法國數碼事務部部長Cedric O 表示，使用人數減少也會影響軟件數據準確度，亦將歸咎於文化差異。

相比之下，德國的新冠肺炎追踪應用程式Corona-Warn-App被廣泛接受，有超過1,800萬人下載，但德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報道指出，通過程式發現的感染病例佔全國確診病例不足5％，反映並非所有檢測實驗室都有跟追踪程式有聯繫。

鄰近德國、法國的盧森堡則沒有追踪應用程式，故此，定期往返德國的居民必須同時安裝德國和法國的新冠肺炎追踪應用程式，且兩個程式無法同時運行，居民須根據其所在位置，啟動不同的程式，才能有效追踪。

【歐洲第二波疫情】多國加強限制 西班牙馬德里再封城【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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