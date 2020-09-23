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【危疾產品】虛擬保險公司保泰推「Bowtie危疾保」　25歲投保100萬　男每月68元、女86元

理財智慧 12:54 2020/09/23

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香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）表示，公司的新造保費收入上半年逆市錄得逾八倍增幅，反映市場對純保障產品的需求，以及大眾對網上投保的信心。Bowtie今日宣布於自願醫保核心產品外，正式推出「Bowtie危疾保」，為客戶提供更全面的醫療保障。

該危疾產品不含投資或儲蓄成份，客戶可直接網上投保及索償，無需驗身，免除保險中介人費用，保證每年自動續保至85歲。以25歲投保100萬元保額為例，非吸煙男士的標準保費為每月68元；而非吸煙女士則為每月86元。在投保人不幸患上根據保單定義的受保危疾時，為他們提供一筆過賠償保障，以替代工作收入或應付治療期間及往後的額外生活開支。

有調查發現，港人過理想退休生活要439萬，逾半港人無信心可實現，請看【 下一頁

保障方面，Bowtie表示以國際標準為藍本，嚴選最常見的危疾：

  • 以英國、新加坡及台灣三地保險業組織的危疾標準為藍本，Bowtie於網站清晰列出各種受保危疾的定義，供大眾參考及比較，提供市場少見的高透明度。
  • 嚴選38種危疾，當中7種包括癌症、冠狀動脈搭橋手術、心臟病、中風、腎衰竭及良性腦腫瘤，涵蓋超過97%過往危疾保險索償個案的常見疾病。Bowtie 亦承保其餘3%中較常見的31種危疾或情況，整體涵蓋超過98%的索償個案。
  • 除了「末期疾病」、「永久完全殘障」及「不能獨立生活」以外，首設「重大醫療情況」，在已列明危疾以外提供額外保障。
  • 不幸確診於保單條款已列明危疾，或符合任何一個4重Bowtie安全網內的情況，可獲100%保額作賠償保障。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，市面上的危疾產品一般設計複雜，「我們貫徹『剛好』的產品理念，在設計Bowtie危疾保時化繁為簡、重新定義。」

 

 

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責任編輯：葉卓偉

 

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