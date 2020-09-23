【新股IPO】德勤料香港全年集資總額達4000億　有望全球集資排名第二

會計師事務所德勤發表報告表示，今年首9個月，香港新股集資金額達2138億元，按年升67%，全球排名第三位，緊接上交所及納斯達克交易所。德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，今年第四季大型新股接踵而來，全球集資排名有機會排第二，集資總額更高達4000億元。

受惠於醫藥、TMT及第二上市新股，今年首三季香港上市宗數達99宗，按年升1%，新經濟公司上市宗數達27間，按年增23%集資總額升逾3.8倍。歐振興表示，第四季繼續有大型新股上市，他預計有2至3隻超過10億美金（約78億港元）來港上市，中概股最多3隻於下季來港上市。

歐振興預計，香港全年上市宗數達140間，即超過40間公司於下季上市。中概股方面，他預計全年約有10隻中概股來港上市，下季再有2至3隻將回歸上市，他表示，明年中概股來港數目需視乎市場情況配合，預料明年約有5隻中概股來港。

截至今年首3季，上交所排名第一，上市宗數達179宗，集資額達3055億元；納斯達克交易所則排名第二上市宗數達126宗，集資額達2526億元。

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記者：謝卓榮