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【新股IPO】嘉和生物6998首日孖展　暫錄逾300億超購約103倍（不斷更新）

即市財經 17:11 2020/09/23

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嘉和生物預計10月7日掛牌。

嘉和生物 （新上市編號：06998） 於周三（23日）至下周一（28日）中午公開招股。綜合券商數據顯示，截至下午17時10分，嘉和生物首日暫時錄得孖展額約301億元，超購逾103.7倍。其中，耀才借出126億、富途借出103億元、利弗莫爾借出31.7億元、華盛佔10億元、Funderstone借出16.7億元。嘉和生物於10月7日掛牌。

嘉和生物招股重點一覽

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嘉和生物發售約1.2億股，招股價介乎20.3元至24元，最多集資28.8億元，每手（500股）入場費12121元，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和合共引入12名基石投資者，包括高瓴資本旗下HHJH Holdings、OrbiMed Funds、泰格醫藥 （03347） 及雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

香港股票 嘉和生物—B（06998） 經濟

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