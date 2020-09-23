【新股IPO】嘉和生物6998首日孖展　暫錄逾300億超購約103倍（不斷更新）

▲ 嘉和生物預計10月7日掛牌。

嘉和生物 （新上市編號：06998） 於周三（23日）至下周一（28日）中午公開招股。綜合券商數據顯示，截至下午17時10分，嘉和生物首日暫時錄得孖展額約301億元，超購逾103.7倍。其中，耀才借出126億、富途借出103億元、利弗莫爾借出31.7億元、華盛佔10億元、Funderstone借出16.7億元。嘉和生物於10月7日掛牌。

嘉和生物招股重點一覽

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

嘉和生物發售約1.2億股，招股價介乎20.3元至24元，最多集資28.8億元，每手（500股）入場費12121元，預計10月7日掛牌。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

嘉和合共引入12名基石投資者，包括高瓴資本旗下HHJH Holdings、OrbiMed Funds、泰格醫藥 （03347） 及雲峰金融 （00376） 旗下萬通保險等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者

【新股IPO】捷心隆2115首日招股 尚未足額認購

【新股IPO】中通快遞、再鼎醫藥美股造好水位增 一文看清兩中概股IPO最新水位

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦